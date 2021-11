Joan Plaza: "No puede ser que haya jugadores que acaben sin faltas"

Joan Plaza no puso paños calientes a la derrota de su equipo y aseguró que "ganó el que más lo mereció". "Hemos competido a ratos decentemente, pero nunca lo suficiente como para merecernos la victoria. Creo que hay muchas razones para ello. Mirando la estadística, nuestro porcentaje de tres puntos ha sido muy malo. En varias ocasiones hubo un pase extra que no hicimos y no fuimos capaces de usar el pick and roll las pocas veces que fuimos adentro aunque lo habíamos trabajado durante la semana", explicó el técnico verdiblanco.

"Fuimos poco agresivos defensivamente, porque no puede ser que en un partido así haya jugadores que acaben con cero faltas. Es imposible", se quejó el técnico amargamente, añadiendo: "O que permitamos bandejas cuando tenemos faltas por hacer. Excepto el tercer cuarto, el resto los competimos más que decentemente, pero con eso no es suficiente. Hemos de ser capaces de jugar con más energía que los rivales y con un punto más de acierto", indicó.

Plaza destacó que al menos su equipo "no tiró la toalla, a diferencia de otros días, y ésa es la línea a seguir". "Que nos miremos esta noche a la cara con la sensación que competimos mejor que otros días, pero que no es suficiente".