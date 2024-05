Ojalá no sea éste el último partido para el Betis Baloncesto

Así lo pregonaba en unas declaraciones Joaquín Rodríguez , la gran estrella de este Betis Baloncesto, quien no se daba por derrotado, ni muchísimo menos, y aseguraba que la eliminatoria no está decidida todavía. Tanto es así que su equipo, pese a comenzar fatal, con un parcial que sonaba a paliza grande, fue capaz de llegar vivo a los últimos minutos del primer partido en Magariños . Ahí ya surgieron factores de desequilibrio que nada tenían que ver con la escuadra de Savignani y cuentan quienes estaban presente que el arbitraje acabó de decantar la balanza hacia los madrileños.

Partido cargado de simbolismo para el Betis Baloncesto . El cuadro verdiblanco afronta hoy el tercer choque del play off de ascenso a la Liga Endesa en una cita que no se sabe si va a ser la última de la temporada y váyase usted a saber si de más periodo de tiempo incluso. Pero conviene no pensar en esas cuestiones de futuro y sí centrarse en el presente más inmediato que responde por Movistar Estudiantes a partir de las 20:00 en el Palacio de los Deportes de San Pablo .

“Creemos en nuestro trabajo y creemos que es posible”

El entrenador del Betis Baloncesto, Bruno Savignani, comparecía ante la prensa para lanzar un mensaje de optimismo respecto a una posible remontada de la serie: "Me quedo con la sensación de que podemos competir, que necesitamos más tiempo con la energía máxima, tenemos que estar más concentrados para competir el máximo tiempo posible. Tenemos capacidad para competir y para conseguir una victoria en casa". No quería profundizar el brasileño en la polémica por los árbitros: "No me gusta mucho hablar del arbitraje, pero quiero tener el mismo criterio de arbitraje siempre. Se pueden equivocar, pero no podemos enfocarnos en eso, necesitamos todas las energías focalizadas para conseguir competir". ¿La influencia del aspecto físico en el segundo partido? "Tengo bastante experiencia en Brasil y hay series con varios partidos seguidos. Con esa experiencia sé que el descontrol emocional del primer partido nos dejó tocado y traté de sacar de la cabeza de los jugadores la sensación de injusticia. Físicamente sí se notó el esfuerzo, nos iba a costar, pero el tema mental fue decisivo, sobre todo en el momento de mayor dificultad física. Eso se notó", analizaba Savignani para después incidir en la confianza en los suyos: "Creemos en nuestro trabajo, creemos en la manera en que hemos llegado hasta aquí y nunca hemos bajado los brazos. Ese trabajo está hecho y ahora es lo más fácil, en muchos momentos demostramos que podemos competir. Ojalá tengamos a un San Pablo lleno que nos impulse sicológicamente, contamos con esa buena sensación que tenemos cuando jugamos en casa. Vamos a llegar bien al viernes con los que están. Tenemos que ser inteligentes para saber interpretar el criterio del arbitraje. Tenemos que ser mucho más agresivos en todos los sentidos", concluía el entrenador bético.