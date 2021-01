Ouattara no jugará esta tarde con el Coosur Betis en el importante partido frente al San Pablo Burgos. Ya avisaba Joan Plaza tras el entrenamiento del viernes que tendría que esperar a ver cómo amanecían los jugadores, porque en el último entrenamiento había habido algún susto. Pero no fue un susto, si no decisión técnica lo que ha dejado al galo fuera de una convocatoria en la que entra, respecto al partido en Zaragoza, Borg y se mantiene Obi.

De esta forma, el técnico bético deja de contar con el que había sido uno de sus referentes en el equipo y si ya cojeaba el puesto de ala-pívot sin Spires y con Obi dando relevos poco positivos a Kay, ahora la posición de alero también estará fala de un jugador, de manera que Feldeine y Borg deberán doblar como tres, junto a Pablo Almazán, y Mike Torres tendrá de nuevo minutos como escolta.

A la espera de conocer los motivos por los que Plaza descartó a Ouattara, aunque cuestionado a este respecto por Borg la pasada semana se limitó a comentar que fue por decisión suya, al Coosur Betis le sigue faltando un cupo nacional para poder hacer convocatorias de 12 jugadores, ya que Niang sigue trabajando al margen. El francés ya estuvo más de un mes en el dique seco a principio de temporada a causa de una fractura trabecular del platillo tibial externo.