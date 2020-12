Joan Plaza tiene claro que al Coosur Betis le hace falta reforzarse, pero empieza a tomárselo con otra actitud, consciente de donde está. Pez grande se come a pez chico, en definitiva, y con un par de semanas en el club empieza comprender qué tipo de apuesta realiza la entidad heliopolitana por el baloncesto. "La situación es francamente comprometida. Y no lo dice un llorón, porque no lo he sido nunca, sino que lo es", señaló el técnico en Radio Marca Sevilla.

"Tanto Gran Canaria, que ha hecho ya cuatro movimientos a estas alturas de temporada, como Zaragoza, Fuenlabrada o Bilbao se están reforzando. Y va a ser difícil, porque la integración de un jugador no es llegar y darle un botón para que se active. Es evidente que no podemos fichar a Gasol. Has de contar que los jugadores que van a venir son los que no van a otros equipos superiores. Estamos en la cola y los que vienen son jugadores o con muchos recorrido en sus piernas, o muy jóvenes, o que salen de una lesión y vienen a recuperarse, con talento, eso sí... No hay margen de error y es por eso, entiendo, que el club se está tomando el tiempo para no equivocarse o hacerlo lo menos posible", explicó el de Badalona sobre la lentitud para reforzar dos posiciones que considera clave: una, la del base, "que está coja", y la otra la del cinco, que considera "el finalizador".

"Cada entrenador tiene sus prioridades y para mí el 'uno' y el 'cinco' son fundamentales en la construcción de una plantilla. Y son las dos posiciones que necesitamos cubrir lo antes posible. Para mí uno es el cerebro y el otro el finalizador. Soy un entrenador de la vieja escuela y veo en el base un jugador que dé un plus y añoro que esté bien cubierta esa posición", explica Plaza, que ahonda en el tema: "A mitad de temporada es difícil fichar. ¿Qué fichas? Uno de esos mirlos blancos que salen de la universidad estadounidense que nunca ha jugado en Europa pero que tiene buenos números? ¿Se adaptará? Querejeta decía que hay una serie de melones o sandías que hasta que no las abres no sabes qué tienes. ¿Te la juegas o vas a por alguien experimentado o que salga de una lesión? No estamos en condiciones de elegir mucho y a partir de ahí priorizo en alguien que conozca el club; y si no, que conozca la ACB; y si no que haya jugado en Europa. Porque extracomunitarios no podemos fichar, ya que las dos plazas están ocupadas".

En este sentido, el entrenador tiene claro que necesita "gente buena, que conozca la liga, y si puede ser que conozca el equipo y si hablara español ya sería la ostia". Por ello, cuestionado sobre la posible llegada de Jerome Jordan, apuntó: "Ya ha demostrado su capacidad y nos puede ayudar tanto en la pista, me consta, como fuera de ella. En estos momentos en los que estás sufriendo tener una persona que sepa jugar ese papel en el vestuario es muy importante".

Esta semana el Coosur Betis descansa, pero afronta un sprint desde el día 22 de diciembre al 2 de enero, con cuatro partidos, tres de ellos ante teóricos rivales directos ahora y tres lejos de San Pablo. "No nos podemos engañar. Necesitamos un punto de refuerzo para esta cuesta que nos viene. Recuperar dos victorias a Fuenlabrada o tres a Estudiantes, que supuestamente se pensaba que podían estar en esa batalla con Betis, Gipuzkoa, Bilbao, Gran Canaria, Zaragoza y alguno más. Estamos intentado que los jugadores lo entiendan y que lleguemos en las mejores condiciones posibles a estos tres partidos de la semana que viene. Ahora nos tiene que dar igual que nos pongan a jugar contra estos o contra los Rockets. Nuestro deseo debe ser ir a morder y es lo espero que el aficionado detecte, que por ganas no sea".

El técnico señaló que Obi, "a día de hoy" es uno de los jugadores en los que más expectativas tiene puestas. "Pero no porque yo sea un mago, sino porque se lo merece y se lo está ganando. Hay veces que los jugadores se adaptan mejor o peor a una liga, a un entrenador, a un club... Sin pretenderlo se va haciendo empequeñeciendo y si encima, como es su caso, es una persona tímida e introvertida, que no se queja, pues hace más fácil la decisión del técnico de ir contando cada vez menos con él". Por ello, para Plaza uno de sus propósitos "es recuperar la mejor versión de este jugador". Para ello fue de los primeros con los que habló a solas individualmente, "porque creo que debe dar un plus, más de lo que está dando, porque aún está lejos de todo lo que puede aportar al equipo".

Plaza se refirió también a un tuit en el que apuntaba que se dejaría "la vida" por salvar al equipo. "Entiendo la situación del club y la coyuntura de ser una sección, pero cuando me referí a que voy a morir es que mucha gente me recomendó no venir. ¿Dónde te metes? Pocos habrán con más ganas que yo de salvar esta nave a la que pocos querían venir y yo me he atrevido, no porque sea más bueno que nadie, sino porque quería asumir este reto", destacó.