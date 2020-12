Hace dos semanas que Joan Plaza se hizo cargo de un Coosur Betis que sigue a la deriva y ya está en zona de descenso en la Liga Endesa. La mejora expuesta sobre el parqué, especialmente en defensa, no se ha traducido aún en resultados positivos, que es lo que cuenta, pero lo que más preocupa es que los refuerzos solicitados por el técnico, y prometidos por la directiva para su fichaje, no llegan, mientras los rivales directos del conjunto verdiblanco no paran de fichar en un mercado en el que el club sevillano es incapaz de entrar como el resto de equipos.

"Sólo prometo, mientras esté aquí, dejarme la puta vida por intentar revertir esto, con las herramientas que me dé el club. No tengáis la más mínima duda", escribió en un tuit el entrenador de Badalona tras la derrota frente al Baskonia contestando a un aficionado. Hay muchas maneras de interpretar un mensaje que no deja de ser un nuevo recado a la entidad. No es el primero, ya que cada comparecencia la usa para reclamar las necesarias incorporaciones para enderezar la situación del equipo. "Las herramientas que me dé el club", apuntó Plaza, que ve cómo el Casademont Zaragoza, el Fuenlabrada, el Bilbao Básket o el Gran Canaria han cambiado ya varias piezas en la plantilla, mientras el cuadro heliopolitano, lejos de hacer incorporaciones, incluso ha perdido una pieza como Harrow, que no ha sido reemplazada.

Solo te prometo, mientras esté aquí, dejarme la "puta vida" por intentar revertir esto, con las "herramientas" que me dé el club. No tengáis la + mínima duda! https://t.co/c2GLTS9ZOk — Joan Plaza (@CoachJoanPlaza) December 13, 2020

Tras preguntar por Taylor Rochestie y ponerse a tiro la opción de Frankie Ferrari, cortado por el Gran Canaria, la lesión de Mekel propició que el Unicaja se moviera rápido adelantando a los verdiblancos en el fichaje del base italo-americano, que prefirió un contrato de dos meses con el cuadro costasoleño que uno hasta el final de temporada con los sevillanos.

Puede que fuese la gota que colmó el vaso de la paciencia de Plaza, que ya en la previa del choque frente al Baskonia apuntaba que los refuerzos los quería incluso antes de llegar él. "Y si no van a llegar, me gustaría saberlo. Para mí es clave saber si sigo esperando a alguien o me centro en lo que tengo; es muy importante, porque Zaragoza, Fuenlabrada y Gran Canaria ya lo han hecho y nos sacan ventaja", recalcaba el preparador catalán.

El cuadro insular, próximo rival del Betis, anunció la incorporación del escolta estadounidense Sean Kilpatrick, con una amplia experiencia NBA, disputando 157 partidos en cuatro temporadas, entre 2014 y 2018. Uno más tras sumar a Slaughter o Stevic, por el que incluso tuvo que pagar al Fuenlabrada. Se movió rápido el conjunto madrileño, que firmó a otro ex NBA como Kyle Alexander, que estuvo en la burbuja de Orlando con los Heat.

También se ha movido otro de los equipos de la zona baja como el Bilbao Básket, que habría cerrado un acuerdo verbal con John Jenkins, jugador con pasado en Burgos, que jugó semanas atrás con Estados Unidos la ventana FIBA. Todos se mueven, en definitiva, pero el Betis espera, quizá, a que entre una inyección económica.