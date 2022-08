Rodions Kurucs ya es oficial en el Betis Baloncesto

No es una novedad porque su fichaje ya estaba cerrado desde hace días, pero el Betis Baloncesto sí que hizo oficial la incorporación de Rodions Kurcus para completar su plantilla en este inicio de la temporada 2022-23.

Ya tiene Luis Casimiro a sus 12 jugadores, a falta de que la mitad de ellos vuelvan de sus compromisos para integrarse a los entrenamientos que el resto del grupo empezó este lunes.

Rodions Kurucs, de 24 años y 2,06 metros, es un alero reconvertido a cuatro por su envergadura y que esta campaña tendrá licencia de cupo de formación tras pasar tres cursos en los escalafones inferiores del Barcelona, con el que debutó en la Liga Endesa, precisamente en San Pablo, y enla Euroliga.

Tras dejar el club azulgrana, bajo cuyo paraguas estuvo desde 2015 hasta 2018, se fue a la NBA tras ser elegido en el puesto número 40 del draft de la NBA por los Brooklyn Nets. Jugó en la NBA 139 partidos, 118 de ellos con los Nets. También militó en los Rockets y en los Bucks, aunque sobre todo destacó en los Long Island Nets de la liga de desarrollo estadounidense.

Esta circunstancia de irse demasiado joven a la NBA la destacó Berdi Pérez en Radio Marca Sevilla, señalandoque quizá "se fue demasiado joven" y que viene con ganas de reivindicarse de nuevo en la ACB.

La pasada campaña intentó tenermás progagonismo en eljuego y volvió a Europa enrolándose en el Partizán de Zeljko Obradovic. Pero las cosas no fueron como esperaba el letón, que promedió cinco puntos, 2,1 rebotes y dos asistencias.

Viene de hacer la Liga de Verano con los Raptors (5,8 puntos en cuatro encuentros) sufriendo una fractura en la cara. "A los entrenadores les gustó mi desempeño versátil, mi defensa y cómo me muevo sin el balón, pero el equipo está construido de manera diferente y un jugador como yo no es realmente necesario". Sobre su paso por el Partizán destacó recientemente un medio letón: "Fue un año duro mentalmente. Tenía mucha presión del técnico. La escuela serbia es así. No tuvimos ningún conflicto, simplemente no le gustó algo", explicó sobre su relación con Obradovic.

Convocado por selección letona, como Dairis Bertans, jugará el día 25 (ante Turquía) y 28 de agosto (con Gran Bretaña) partidos de clasificación para la Copa del Mundo 2023, por lo que se incorporará al trabajo con el Betis Baloncesto más tarde.