Savignani no se pensó dos veces fichar por el Betis Baloncesto

El Betis Baloncesto presentó a Bruno Savignani como nuevo entrenador. Lo hizo Armando Guerrero, director deportivo, en su primera comparecencia pública desde que llegara en julio y, además de anunciar un contrato de dos temporadas con el técnico italo-brasileño, justificó el despido de Javi Carrasco señalando que había "problemas que no se solucionaban". Cabría decir que uno, precisamente, es el de una plantilla que anda coja en varias posiciones y en la que el sevillano no tenía responsabilidad alguna. Y Savignani seguirá jugando este viernes contra el Tizona con un solo pívot, porque no se encuentra en un mercado reducido y "no se traerá a nadie que no eleve el nivel".

"Feliz por este desafío", el nuevo preparador bético no tuvo dudas en aceptar la propuesta hispalense: "Cuando me llegó la oportunidad no me lo pensé dos veces. Con trabajo, conseguiremos los objetivos. Las pocas cosas que he visto me han gustado. Agradezco el grupo XOY esta oportunidad", indicó el protagonista, que ve "potencial para hacer las cosas bien".

Sobre su estilo de juego explicó que lo primero es "ser más sólidos atrás y luego jugar en ataque con dinamismo". "Hay que jugar con intensidad y tener más circulación de balón, siendo agresivos en ese movimiento de la pelota", añadió. Sobre su falta de experiencia en España salió al paso con confianza: "No me preocupa, porque tengo experiencia en otras ligas importantes. Sigo la LEB Oro y me ayudaré de los datos y de asistente. Tengo conocimientos suficientes para que eso no sea un problema", advirtió.

Cuestionado pro los objetivos señaló que la ACB es la meta, aunque parece que la inmediatez ya es relativa: "Lo primero salir de la zona abajo. Tenemos claro que esas cosas van paso a paso. Ellos tiene una meta que es la mía, que es estar en los próximos dos o tres años en la ACB". Lo que no está claro es quién puso el nombre sobre la mesa de Savignani, ya que cuestionado por ello habló siempre del grupo XOY: "He visto todos los partidos del Betis de la LEB Oro y me gusta lo que hay. Estoy feliz de que contactaran conmigo. Hubo sintonía desde el primer momento. Ellos se decidieron por mí y desde el primer contacto sentimos sintonía por la misma ambición de llevar al Betis a donde tiene que estar", aseguró el brasileño, quien también habló con Aza Petrovic, del que fue asistente en la selección de Brasil, sobre Sevilla: "Más que una relación de trabajo tenemos una relación personal. Me habló de la ciudad y el club y está muy contento por mí", aseguró, consciente de que en el equipo "falta una falta pieza, pero hay que exigir un paso más de todos para no permitir tantos rebotes".

En esa línea fue cuestionado Armando Guerrero, que apuntó que el club sigue buscando en el mercado ese pívot: "Algunos equipos ACB y de Europa buscan en la misma posición y no nos vamos a precipitar con alguien que no eleve el nivel. A día de hoy no hemos encontrado el jugador que queremos traer. Esperemos encontrarlo pronto, porque necesitamos de alguien que nos dé solidez en la pintura para cerrar la canasta". Javi Carrasco también lo necesitaba y estaría de acuerdo.

No tanto con las explicaciones que motivaron su despido, que no hacen justicia para un hombre de la casa que se ha dejado la piel en la pista durante más de una década: "Analizamos todos los partidos. Puede que pareciera que el equipo compitió en todos los partidos, pero para mí esa sensación no es real. Ha habido problemas que no ha solucionado a lo largo de las semanas y ha llegado un momento en el que no creíamos que pudiera sacar la situación adelante". "La inestabilidad del club es real, pero en el mundo del primer entrenador no se acuerda nadie de las circunstancias. Hubo problemas defensivos que no solucionamos y errores en ataque. La dinámica no nos llevaba a ningún lado y pensando lo mejor para el club tomamos esa decisión".

Además, Guerrero explicó el motivo por el que el pívot Kulishenko, al que fichó del Gran Canaria para el filial, no ha podido debutar con el primer equipo: "Es ucraniano pero al tener ficha del segundo equipo la FEB se considera que sólo puede subir un jugador dentro de ley Bosman. Es injusto, pero nos dicen que no puede. Podríamos darlo de alta en el primer equipo, pero debemos tener cuidado con las altas y bajas de fichas al no ser considerado como vinculado del filial. Hemos contratado a un despacho de abogados deportivos y hemos llevado el caso al CSD. Esperamos resolución".