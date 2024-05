Savignani: "Tras una temporada muy difícil, estamos donde queríamos"

El Betis Baloncesto se juega este viernes en San Pablo frente al Cáceres (21:00) la clasificación para los play off de ascenso. El triunfo en Menorca y la derrota del Fuenlabrada permite al conjunto sevillano depender de sí mismo y con un triunfo ante un rival ya descendido que deportivamente no se juega nada amarrará la novena plaza.

"Venimos de tres victorias que nos dan mucha confianza, pero estamos contentos de poder jugarnos ante nuestra afición la posibilidad de entrar en los play off. Hemos hecho una gran segunda vuelta demostrando lo que es el espíritu Betis", indicó el técnico brasileño, que añadió: "Depender de nosotros es lo que queríamos. Hemos peleado y hechos las cosas bien para llegar a este momento con este privilegio de tener nuestro destinos en nuestras manos. Hemos tenido una temporada muy compleja y complicada, pero estamos donde queríamos y hay que disfrutarlo y estar orgullosos, sabiendo que todavía nos queda trabajo por hacer".

Sin embargo, Savignani incide en que no quiere confianzas y ha avisado a sus jugadores de cómo tomarse la cita de este viernes: "Ya en Menorca hablaba con los jugadores de esto. Debemos respectar al Cáceres como respetábamos al Menorca antes o a todos los rivales que hemos tenido. Sin jugarse nada, sin presión, puede ser un rival más peligroso. Pero no hay que mirar a ellos sino centrarnos en nosotros y ser consistentes. Tenemos que construir la victoria desde el principio".

Y es que no quiere el preparador verdiblanco que la ilusión y la fiesta se contagie al equipo antes de tiempo: "Intento aislarme de todo para centrarnos en los partidos. Tratamos de que lo de fuera no nos llegue nada de fuera para que no nos genere una ansiedad mayor. Me alegra que la gente quiera hacer una fiesta en el pabellón. Ojalá se llene, porque es energía extra para encarar el encuentro. Después, si ganamos, será la hora de celebrarlo. Antes no. Hay que prepararse para una batalla", apuntó el preparador, para quien "no fue el destino, sino nuestro trabajo" lo que ha permitido al Betis Baloncesto "llegar a este partido dependiendo de nosotros". "Todos hemos hecho un trabajo serio, fenomenal y bonito. Han creído. No era fácil creer en í y en mi propuesta de trabajo cuando llegué, así que tengo que agradecer a los jugadores su esfuerzo. Es un orgullo tener a esta plantilla y este staff técnico. Tengo mucha suerte de haber tenido esta oportunidad y a ver lo que nos espera", afirmó Savignani.