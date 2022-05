El momento de disfrutar

El Coosur Betis visita hoy (20:45, Movistar Deportes 7) la cancha del Surne Bilbao Basket con la intención de disfrutar en esta última jornada de la temporada, después de sellar la permanencia en San Pablo ante el Gran Canaria.

Los verdiblancos buscarán la séptima victoria en las últimas ocho jornadas, aunque no les resultará fácil, ya que los anfitriones tienen todavía alguna opción matemática de acabar el curso en puestos de play off. Por ello, el equipo de Luis Casimiro no se encontrará un ambiente nada fácil en Miribilla, que registrará una de las mejores entradas de la temporada ante la ilusión de los anfitriones de finalizar la campaña con un gran premio. Aun así, el técnico del Coosur ya avisó ayer de que no habrá relajación en sus pupilos, que saldrán apor todas, afirmando en rueda de prensa que "poder disfrutar de esta última jornada con el equipo ya salvado da buenas sensaciones" y que viajan a Bilbao con "la idea de competir, de tener ambición y de aprovechar el momento". Casimiro recalcó que, pese a haber firmado el martes la permanencia matemática, "el equipo ya está enchufado" para disputar el encuentro ante el Surne Bilbao Basket porque ahora está "disfrutando del baloncesto cuando haces las cosas bien", aunque "el profesional lleva en el ADN la ambición de querer ganar".

El técnico manchego recordó que Surne Bilbao "tiene opciones de play off y estará motivado por eso, pero no hay que olvidar que llevan mucho tiempo jugando muy bien", especialmente "en su casa", donde "están dando un nivel tremendo y son muy peligrosos" porque dispone de "muchas armas para ganar".

Casimiro cree que el base serbio Aleksandr Cvetkovic, que "llegó muy justo al último partido" hasta el punto de no poder participar, podrá tener "algunos minutos" en la capital vizcaína y alabó a su estrella, Shannon Evans, de quien espera que "esté en el quinteto ideal de la Liga Endesa", aunque advirtió que se trata de "un jugador muy bien rodeado: es el líder, pero es fundamental tener los compañeros que tiene para poder destacar", dijo.

Mientras, el entrenador del Surne Bilbao Basket, Alex Mumbrú, admitió que "se agradece tener alguna opción de play off, aunque sea pequeña" en la última jornada que la liga regular después de que el equipo vizcaíno no se haya clasificado para las series por el título desde la temporada 2014-2015. Para conseguir la octava plaza el Surne Bilbao debe ganar al Betis y esperar las derrotas tanto del Gran Canaria, en su pista frente al Real Madrid, como del UCAM Murcia, que también juega como local, en su caso ante el Casademont Zaragoza. "No dependemos de nosotros y tenemos un porcentaje bajito. Todo pasa porque nosotros ganemos y lo primero que debemos hacer es intentar ganar a un Betis ya salvado. Como sabemos bien, cuando se cumple el objetivo los equipos se suelen soltar y son más difíciles de parar", explicó.

Mumbrú subrayó también la dificultad de un partido frente a un rival del que Luis Casimiro "ha conseguido el mejor rendimiento de muchos jugadores" y tiene a "varios a un altísimo nivel", sobre todo el base estadounidense Shannon Evans, "el motor del equipo". "Son un equipo realmente complicado que tiene buena plantilla. Cuando estás abajo es complicado jugar bien y ellos lo han conseguido. No van a venir aquí de vacaciones sino para acabar bien la temporada y habrá que intentar parar muchos focos", incidió. Así se presenta este interesante partido, que será dirigido por los colegiados Antonio Conde, Luis Miguel Castillo y Alfonso Olivares.