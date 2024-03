Triunfo y nuevo paso del Betis Baloncesto para amarrar el 'play off'

Otra muesca más en la culata, una parada más completada hacia el final del camino, donde espera el noveno puesto y la disputa del play off, objetivo que está un poco más cerca después de la trabajada victoria del Betis Baloncesto sobre el colista Clavijo por 94-85, en un partido que casi siempre controló pero que un peleón rival no le dejó bajar el nivel de intensidad y concentración ni un momento.

Funcionó el triángulo mágico que conforman Faggiano (13 puntos), Polanco (26 puntos) y Joaquín Rodríguez, que firmó un doble-doble con 19 puntos y 10 asistencias y el conjunto heliopolitano, pese a que los Urtasun no bajaron los brazos en ningún momento, fue justo ganador con el resto de verdiblancos en su rol de hacer sólo lo que saben, con De Bisschop machacando el aro, Wembi imprimiendo cierta, sólo un poco y a ratos, intensidad, como Pablo Almazán, y Berzins y Kuksiks renegando de la defensa para lanzar algún que otro triple y tratar de maquillar su estadística. Y eso te da para llegar al play off, pero ante un equipo con más rotación y opciones en ataque como cualquiera de los que puede ser cabeza de serie en los cuartos de final puede que no sea suficiente.

Y es que ni ante el colista pudo tener descanso Joaquín Rodríguez, que jugó 34 minutos y ya durante la semana declaró que esperaba que el club reforzará la plantilla para que los jugadores no tuvieran que cargarse de minutos. Fue el uruguayo el que se encargó de subir el balón cuando Faggiano descansaba en el banquillo por la baja del lesionado Pablo Marín, aunque el canterano Fevry tuvo minutos pero era la estrella bética quien dirigía el ataque bético. Esta semana se cierra el plazo para fichar y la posición de la entidad servirá para saber si de verdad apuesta por algo más que el noveno puesto o se conforma con llegar ahí con los que están y que pase lo que tenga que pasar.

Porque el Clavijo demostró que el Betis Baloncesto está todavía un punto por debajo de los favoritos al ascenso. Rompió en un par de ocasiones el encuentro con un +15 o un +16 en el tercer cuarto, pero en el momento en el que las rotaciones daban minutos a la unidad B el cuadro riojano hacía daño con muy poco: encontrando a Kolo por dentro, con Tamba en la esquina aprovechando una asistencia o con los hermanos Urtasun tirando del carro camino de los 40 años.

Entre Faggiano, Joaquín Rodríguez y Polanco sumaron 77 de valoración por los 88 de todo el Clavijo

Fue de hecho Txemi el primero en hacer acto de presencia en San Pablo con los primeros ocho puntos de su equipo a los que Polanco trataba de responder en un arranque sin control ni defensa por parte de ninguno. Muchos puntos al final del primer cuarto (25-21) sin control alguno, lo que trató de remediar Bruno Savignani. El técnico brasileño del Betis insistió en la defensa y en correr menos en busca de mejores situaciones de tiro, como dos triples de Kuksiks que permitieron a los locales abrir la primera brecha: 39-24 ante el último de la clasificación. Parecía el principio del final, la oportunidad para finiquitar el encuentro y dar descanso y no arriesgar a los que más minutos juega como Polanco, que puso después el 44-29, pero por muy último que sea este Clavijo no para de luchar. Saben sus jugadores que la salvación está en chino, pero lo siguen intentando y entre Txemi Urtasun, la aparición de Knudsen y los errores verdiblancos, con pérdidas en un saque de banda y en pases imposibles permitieron a los visitantes llegar al descanso con vida (50-44). Objetivo cumplido por el cuadro riojano y toque de atención para un Betis Baloncesto que se relajó antes de tiempo.

Al descanso el Betis apenas había firmado un 4/5 en tiros libres; 10 más lanzó el Clavijo en una doble lectura: los riojanos estaban blanditos en defensa o que los locales jugaban mucho por fuera sin apretar en ataque.

Salió el Betis Baloncesto de los vestuarios mentalizado en que debía apretar de inicio para evitar sustos. Dos canastas de Joaquín Rodríguez a lo Juan Palomo -se ha ganado poder hacerlo- abrieron el camino. La defensa sobre Nicolau funcionaba, tampoco los kilos de Kolo suponían un problema para la defensa del equipo de Savignani, que jugaba muy cómodo y puso la máxima renta en el marcador con un +16 (67-51) que parecía finiquitar el duelo con 10 minutos por delante (71-59).

La renta ya se mantuvo siempre en torno a la decena de puntos. Joaquín Rodríguez abrió el último cuarto con dos triples para enmarcar (77-61), pero a poco que Savignani movía sus piezas el Urtasun de turno castigaba la feble defensa de Hanzlik o Tamba sacaba rédito de no tener un ala-pívot fuerte en frente. Con la décima asistencia de Joaquín Rodríguez, que remató Polanco con un triple (88-75) el duelo quedó sentenciado, si no lo estaba antes, pero el Clavijo lo intentó hasta el final, haciendo faltas y atacando el aro bético hasta que el tiempo se consumió y la victoria se quedó en casa gracias a la actuación del triángulo mágico verdiblanco, que acabó con 77 de valoración por los 88 que sumó todo el conjunto rival.

Con ellos todo es posible. Soñar incluso está permitido, pero depender de que los tres tengan un día inspirado no es buen negocio para los play off. Si el Betis apuesta de verdad por algo más que disputar las eliminatoria por el ascenso lo demostrará con hechos. Fichando o no moviendo un varal, en tiempos de Semana Santa.