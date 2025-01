Enero de puertas abiertas en el Betis Baloncesto: el club anuncia la rescisión de Adrià Domenech

Sevilla/Las puertas están abiertas en el Betis Baloncesto. Nadie, salvo por la obligatoriedad por traer a un pívot -Tunde-, entra, pero, sin embargo, siguen sucediéndose salidas durante este enero en el que el club ha sufrido su primer fiasco al no lograr siquiera acceder a la final de la Copa España. Pablo Marín fue el primero en abandonar el barco por medio de un acuerdo para rescindir su contrato y así, poder alzar el vuelo en otro proyecto que le augurara más minutos. Días después, la despedida de Hansel Atencia al finalizar su contrato por un mes. Este martes, el conjunto verdiblanco ha anunciado la rescisión del contrato de Adrià Domenech tras llegar a un acuerdo con el jugador.

El ala-pívot catalán tenía contrato hasta 2026, y este verano fue la renovación posterior a Pablo Marín. Hoy, 28 de enero, ambos no pertenecen a la entidad bética. "Agradecemos profundamente su esfuerzo, dedicación y el respeto que ha mostrado hacia nuestra entidad en todo momento. Estamos seguros de que su talento y su trabajo le abrirán grandes puertas en el futuro. Le deseamos el mayor de los éxitos en esta nueva etapa. Gracias por todo", escribía el Betis Baloncesto en sus redes sociales este mediodía para despedir a un jugador que ha estado presente esta campaña en 13 de los 17 partidos ligueros, promediando 4,5 puntos, 2,4 rebotes y un 54% desde la línea de tres.

Destino: Cartagena

Prescinde así el Betis Baloncesto del jugador formado en las bases del Juventut, ex del Oviedo e internacional con España en las categorías inferiores, y uno de los jugadores más versátiles de su plantilla. Un pluriempleado en la pista capaz de anotar desde el perímetro y cerrar el juego interior. Su futuro, según desliza alfinaldelapalmera.com, podría estar en el Odilo Cartagena, uno de los cuatro semifinalistas de la Final Four de la Copa España, que al igual que el Betis, no encontró pasaporte para la final.

Desde el club apuntan que están en el mercado, atentos a encontrar alguna buena oportunidad. Este viernes reciben en San Pablo al Lucentum Alicante, penúltimo clasificado, con el objetivo de seguir consolidando el fortín. No hay más margen.