Cuando el balance ofensivo es un problema

En un deporte en el que no hay empates como resultados definitivos y en el que para ganar hay que meter un punto más que el rival, no alcanzar los 70 puntos es un problema. El Coosur Betis promedia en sus cuatro últimas derrotas 64 puntos por encuentro, con un tope de 66 y un mínimo de 61. Números que en el baloncesto moderno te obligan o a ser el mejor defensor de la liga o a rezar para que el rival no tenga siquiera un día normal.

Los 102 puntos anotados (con prórroga) en el debut ante el Andorra parecen un espejismo, después de un póquer de tropiezos en el que el equipo dio una imagen paupérrima tanto en ataque como a nivel de intensidad defensiva. Mejoró (algo) atrás el conjunto de Joan Plaza ante un Barcelona que pisó el acelerador lo justo la última jornada, pero los problemas en el aro contrario siguen siendo importantes el técnico reconoció tras ese choque que es un aspecto decisivo a mejorar: "Menos del 40% en tiros de dos puntos es una muy mala cifra, como estar por debajo del 30% en triples. Ofensivamente, hay cosas que no puedes permitirte si quieres competir en la ACB", dijo tras perder contra el Barcelona.

El promedio anotador bético es de 71,6 puntos por partido; en los últimos cuatro no llegó a los 70

Las estadísticas no mienten. Ahora el Betis es el peor ataque de la Liga Endesa con un promedio de 71,6 puntos. Los errores en el tiro, los problemas en el rebote y las pérdidas son las claves de esta producción tan baja.

En un equipo con Bertans, Carrington, Evans, Vitto Brown y hasta un cinco con capacidad para anotar desde más allá de la línea de los 6,75 metros como Marko Todorovic (2/5) sorprende que sea el conjunto menos efectivo de la ACB en esta faceta. A ellos se suman hombres con capacidad de anotar por fuera como Pozas, Burjanadze o un negado Bleijenbergh. Lo cierto es que hay pocos bloqueos para los tiradores y la bola no se mueve con la velocidad necesaria para generar posiciones cómodas, lo que se traduce en un pobre 27,9% (31/111). Este domingo en Las Palmas se enfrentan los dos conjuntos con menos acierto, ya que el Gran Canaria firma un 30,3% lanzando casi el mismo número de intentos (109). Sólo el cuadro canario, el UCAM (108) y la Penya (104) han realizado menos intentos que los verdiblancos, por lo que se desprende que el triple es un opción muy usada por los béticos, pero mal y sin eficacia.

Y no andan mejor con el tiro de dos puntos, en el que es decimosexto en efectividad con 48,4% (91/188). Sólo el Manresa (89) y el Fuenlabrada (87) suman menos aciertos. Se echa en falta mayor promedio de un Agbelese que debería hacerse más fuerte bajo el aro y una mayor efectividad y aportación de Bertans (3/12) y Bleijenbergh (2/9).

Otras circunstancias que influyen en esa falta de puntos béticos son las pérdidas y los rebotes. El cuadro heliopolitano es el peor equipo en pérdidas de la liga, con un promedio de 18 por encuentro. La cifra se rebajó ante el Barcelona (14), pero una semana antes las 20 cometidas en Lugo dieron alas a un Breogán que no necesitó cargar el rebote ofensivo para tener más ataques que el cuadro sevillano. Las nueve capturas del equipo gallego es la cifra más baja de rebotes concedidos por el Betis, que permitió al UCAM coger 16 ofensivos o al Manresa 17.

Con un 27,9% en triples, el cuadro verdiblanco es el que peor promedio de acierto tiene en la Liga Endesa

Las pérdidas otorgan menos opciones para atacar al Betis y ante el Gran Canaria será un factor determinante (11 pérdidas promedia el equipo insular), como los problemas en el rebote le dan más ocasiones al contrario de turno.

Lo cierto es que encajando más de 93 puntos por encuentro y anotando poco más de 71 es imposible llevar una buena línea en la ACB. Mejorar en al menos uno de los dos aspectos le permitirá competir en los partidos; hacerlo en las dos, ganar partidos y acercarse al objetivo de la permanencia.