Betis Baloncesto: En Santiago, para seguir el camino

Sevilla/Camino del primer tercio de liga, los roles de los equipos están definidos. Los que pelearán por no bajar; los que esperan una salvación tranquila y, si se pone a tiro, luchar por los últimos puestos del play off; y los que tienen entre ceja y ceja el ascenso. Ahí hay un grupo de seis favoritos que ya están colocados que prácticamente, salvo accidente o despiste, sólo cederán triunfos en los enfrentamientos entre como el que afronta este martes (20:30) el Betis Baloncesto en su visita a Santiago, donde espera seguir con su buena senda, donde lo espera un Obradoiro que vio cortada esta pasada jornada en Palencia una racha de cinco victorias seguidas.

Con dos triunfos más en la clasificación, el cuadro verdiblanco está a uno del trío de líderes (San Pablo Burgos, Fuenlabrada y Estudiantes), por lo que el choque cobra especial importancia porque ganar lo mantiene en el tren de cabeza y pondría una distancia con un rival directo de tres encuentros ya. Y es que el equipo gallego, aunque ha tenido un inicio irregular, lo ha apostado todo al ascenso con los nuevos fichajes del base internacional georgiano Andronikashbili y del pívot checo Balvin, formado en el Baloncesto Sevilla y que llega con un sueldo que muchos quisieran en la Liga Endesa para liderar un proyecto que va con todo en la era pos Moncho Fernández, que dejó el club al final de la pasada campaña con el descenso tras 13 años en el banquillo.

Ahora es Gonzalo Rodríguez Palmeiro quien manda en Fontes do Sar, un secundario que aceptó el reto de tomar las riendas de su Obradoiro. A su disposición cuenta con una plantilla amplia y polivalente que le permite jugar de distinta forma, ya sea juntando un cinco más grande o tirando de un juego con bajitos. Andronikashbili y Balvin vienen a suplir las bajas de Leimanis y Tomeu Rigo. No ha fichado el club de Santiago hombre por hombre, sino que cambia la configuración incorporando a otro director de juego por el escolta balear y a un pívot (el tercer cinco del plantel junto a Stephens y un viejo rockero como Stevic) por un 2-3 como el letón que era una alta amenaza por fuera. Y pese a perder piezas en su batería exterior, al menos en el primer encuentro la pasada jornada con su nueva configuración no perdió potencial desde el perímetro como acreditó su 39% desde la línea de los 6,75 metros en Palencia. En sus números para el mejor equipo desde el triple con 41,4% de promedio y múltiples tiradores de los que estar atentos, desde el estadounidense Davison, cuyo 6/6 contra el Morón resuena todavía, a Sergi Quintela, Millán Jiménez, NachoArroyo o el ala-pívot serbio Micovic

La defensa será la clave para el equipo del otro Gonzalo, en este caso García de Vitoria, preparador heliopolitano, ya que al Obradiro le cuesta mantener el ritmo anotador ante sus iguales y perdió en tres de las cuatro ocasiones que el rival anotó más de 80 puntos, por ejemplo ante san Pablo Burgos (85-91) en su único tropiezo como local. El Betis es el segundo mejor defensor de la competición con 72,2 puntos encajados, sólo por detrás de un Fuenlabrada (68,2) que en esta primera vuelta todavía tiene que medirse con Estudiantes, Betis, Palencia, Obradoiro, Ourense y Tizona Burgos, conjuntos muy anotadores.

El técnico heliopolitano recupera por fin efectivos para esta cita tras sacar adelante los dos últimos compromisos con ocho jugadores. Radoncic debe regresar con ganas tras cumplir sus dos partidos de sanción con la lección aprendida de no volver a dirigirse a los colegiados en determinada forma, mientras que Pablo Marín podría ser la novedad al estar ya recuperado, aunque sin ritmo, de su esguince de tobillo. Siguen fuera Álex Suárez, al que le queda aún un par de meses por delante por la rotura parcial de la fascia fascia plantar de pie derecho, mientras que Jelinek sigue recuperándose de la fractura de base del quinto metatarsiano del pie derecho que se produjo a principios de noviembre.

“Es un equipo que, básicamente, tiene talento y experiencia. Tiene ambas cosas en su perímetro, y en sus jugadores interiores tiene mucho dinamismo que los hace peligrosos en el pick and roll y en las transiciones. Son jugadores de una calidad contrastada, por eso tenemos que estar muy bien en los básicos defensivos”, manifestó”, digo Rodríguez Palmeiro sobre el Betis, consciente de que las claves del choque pasan por “tener la iniciativa y dominar el rebote, pero todo pasa por estar muy sólidos en defensa”.

La solidez de Renfroe fue clave para imponerse a un peleón Oviedo que casi se lleva el viernes el triunfo del Municipal de San Pablo. El base, a sus 38 años, se está echando el equipo a su espalda, pero ante un Obradoiro que exigirá más a los verdiblancos es necesario que los Benite, Hughes y Cvetkovic eleven su nivel en ataque, mientras que por dentro De Bisschop siga haciéndose fuerte en los aros y Kasibabu se entone en ataque al nivel que exhibe en defensa.