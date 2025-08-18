David Gómez jugará en la Universidad de Charlotte

David Gómez hará las Américas. Uno más de los jóvenes que se marcha a los Estados Unidos a jugar en la NCAA, competición que está potenciando y elevando su nivel fichando a europeos de calidad. El sevillano firmará por la Universidad de Charlotte, en Carolina del Norte, para seguir desarrollándose técnica y físicamente.

Llega procedente del Baloncesto Sevilla, aunque este curso pasado jugó en el Hestia Menorca. La reciente resolución en contra de las medidas cautelares pedida por el club sevillano y que lo aboca a la liquidación lo ha precipitado todo.

El alcalareño, de 21 años, que viene de participar en los partidos de preparación con la llamada España B, jugó la pasada campaña en la Primera FEB, en el Hestia Menorca, después de un brillante paso por el Tizona y el Ciudad de Huelva y Morón, siempre cedido entonces por el Betis Baloncesto, con el que llegó a debutar en la ACB.

Campeón de Europa en el sub 18 y el Mundial sub 19 en 2022 y 2023, respectivamente, es un polivalente jugador capaz de hacer de alero y ala-pívot. Pocas oportunidades se le dio en Sevilla, pese a que se las merecía y ahora se marchará a Estados Unidos a seguir creciendo en una universidad considera de las de la zona media, pero con un gran potencial, con la posibilidad de ampliar su estancia allí algún año más por su edad.