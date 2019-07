La plantilla de los récords se reparte por la LEB Oro

Poco queda en el Coosur Betis, de momento, de la plantilla campeona de la pasada LEB Oro cara al regreso a la Liga Endesa. Tres jugadores fueron renovados, todos con experiencia en la ACB, aunque sólo Borg tuvo continuidad. Pablo Almazán será importante para dotar al equipo de mayor intensidad defensiva y Malmanis, que contó poco ya la anterior campaña, partirá en principio con un rol secundario, sobre todo si se confirma la continuidad de Obi, que será el cuarto de aquel equipo de 12 jugadores que firmó récord tras récord en la LEB, y se haga oficial el fichaje de un Nacho Martín que llegará a Sevilla con galones.

Malmanis, a priori, contará con un papel residual con dos o tres jugadores por delante

Poco a poco, el resto de jugadores que llevaron al Betis de nuevo a la élite han ido encontrando acomodo en equipos llamados a pelear de nuevo por subir de categoría, aunque alguno merecía una oportunidad en la ACB. La competitividad, sin embargo, este verano en la Liga Endesa parece mayor que en los últimos años y los clubes, incluso los recién ascendidos, tratan de cerrar incorporaciones con mayor experiencia (y más caros) que apostar por el bloque.

Bropleh, segundo máximo anotador verdiblanco el pasado ejercicio, y Stainbrook, el líder en la pintura, se reencontrarán en Palma este curso en uno de los proyectos más sólidos de la categoría, mientras que Dee, mejor anotador bético, se enroló en la aventura del descendido Gipuzkoa, al que llegará con un rol importante. El base Dani Rodríguez regresó al Palencia, con el que ya logró un ascenso (que no se hizo efectivo), mientras que Marcius recaló el Breogán, el otro descendido de la ACB. El conjunto lucense le hizo una oferta a Lluís Costa, pero el base catalán aún no se ha decidido. Sin equipo también siguen Samb y Tunde, un jugador de un perfil muy parecido al del fichado Niang, mientras que Obi, descartado por el Betis sobre la bocina, el 30 de junio, volverá a vestir de verdiblanco si los planes del club no vuelven a cambiar,