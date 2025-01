Todos se remangan para echar más hormigón en San Pablo (89-65)

Sevilla/El Betis Baloncesto sigue poniendo hormigón en San Pablo. Este domingo, gracias a una sólida victoria ante Hestia Menorca (89-65) logró cerrar la primera vuelta de partidos en casa con un pleno de victorias y encadenar la quinta consecutiva a pesar del ruido en torno a las ausencias. La tercera en una Primera FEB en el que aflojar la velocidad a lo más mínino alejaría la posibilidad de llegar a las puestos de fresa y nata hasta confines inalcanzables. Sigue ahí el conjunto de García de Vitoria, sin querer tirar la toalla.

Antes del silbato inicial se realizó un homenaje a la Doctora Inmaculada Avivar, que durante 13 años ha servido al club hispalense a través de un ejercicio de "compromiso y profesionalidad" en sus diferentes etapas. La fiesta iba a continuarla sobre el parqué Vitor Benite, encargado de descorchar el champán para hacer aterrizar a los suyos en el encuentro en forma de triple. El primer cuarto del brasileño acabó sin fallo, con 8 puntos que neutralizó las alternativas en defensa -zona mixta- que planteó Javier Zamora, técnico de los isleños. Díficil meterle mano así a los verdiblancos. El 25-15 al desenlace demostraba la entonación de los sevillanos, menos activos en el triple que los últimos partidos, pero dejando pocas fisuras de espaldas a canasta.

No le daba al bloque visitante para frentar la maquinaria de García de Vitoria, coja una jornada más por las señaladas ausencias de Cvetkovic, Álex Suárez y DeBiscchop, pero acertadamente engrasada y dispuesta a dar carpetazo cuanto antes al encuentro gracias a un imparable 9 de 13 en triples al final de la primera mitad. Tampoco redebutó Tunde, refuerzo temporal para la pintura en un momento de máxima delicadeza con un título en juego a la vuelta de la esquina. El club alegó que no había dado tiempo a tramitar toda la documentación para darle de alta y no será hasta la próxima jornada en Fuenlabrada cuando el pívot de Sierra Leona podrá vestirse corto. Este mismo lunes comparece en rueda de prensa Pedro Fernández, por lo que habrá que escuchar sus explicaciones.

La ventaja antes del descanso iba subiendo como la espuma gracias al etanol que entraba desde el banquillo, con la siempre esperada firma de Mark Hughes. El estadounidense contribuyó -8 puntos en 11 minutos- en un gran segundo cuarto a que el margen se disparara hasta una máxima de 21 puntos. Los menorquines, tan cerca de los puestos de descenso como del play off, amagaron con maquillar el electrónico tras la parada técnica solicitada por su entrenador para rebajar la renta hasta el 51-35 con el que se llegó al descanso en San Pablo.

Nadie para a Kasibabu

Bajó el flujo de anotación a la vuelta de vestuarios, aunque llegó el mayor respaldo de puntos para los béticos (+22). Dio el susto Kasibabu al abandonar la pista cojeando, pero hace falta mucho para derribar al muro de la categoría de plata, que volvia minutos después para no dar respiro en ataque a Golden Dike. Antes, en la primera mitad, penetrando como un tren de mercancías, y de las pesadas, logró posterizar al búlgaro Stoilov.

Kasibabu, imparable. / Betis Baloncesto

El partido entró al último cuarto con un 63-49 gracias al 0-8 parcial que encontró el Hestia Menorca al final. Quiso cerrar García de Vitoria el partido con un small ball de toda la vida, con un formidable Jelinek de cuatro. El quinteto lo completaban Kasibabu en el pívot, Hughes, Benite y Renfroe en la base. El estadounidense, MVP de la última jornada, se fue hasta las 13 asistencias. Juega a lo que quiere el jugador de 38 años, que dejó la anotación para otro día -3 puntos- y decidió marcar diferencias repartiendo sabrosos caramelos a sus compañeros. Sorprendente casi blanco de Renfroe en este apartado, que llegaba a la cita tras 29 puntos en Zamora, pero que aún así no le impidió lograr un 17 de valoración. Una faceta que dominó Mark Hughes con 26 de valoración y 19 puntos, uno menos que Vitor Benite, líder de la anotación local.

Plácida conclusión para los verdiblancos que lograron en los últimos compases la mayor renta del encuentro: un +24 que sellaba el 89-65 final. El Betis Baloncesto cerrará la primera vuelta lejos de su fortín, donde ya no se le espera hasta el último día del mes. Ahora, Baloncesto Fuenlabrada aguarda antes de viajar a Burgos para disputar una Copa España en entredicho, en la que ninguno de los cuatro participantes han reclamado ser sede. Para pensar sí, aunque seguro que el vencedor final acaba sacando el cava.