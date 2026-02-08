El Betis Deportivo golpea con personalidad y refuerza su fe ante la UD Ibiza (3-2)

El Betis Deportivo dio un paso adelante en su camino al imponerse a la UD Ibiza en un partido de alta exigencia emocional y futbolística. El filial verdiblanco, desde una propuesta valiente y bien ejecutada, fue capaz de gestionar ventajas, resistir los momentos de mayor presión rival y volver a demostrar que atraviesa una fase de crecimiento sostenido bajo la dirección de Dani Fragoso.

El encuentro comenzó con un guion equilibrado, sin concesiones, en el que ambos equipos priorizaron el orden. El Betis trató de madurar las posesiones y progresar por los costados, mientras que el Ibiza buscó transiciones rápidas y acciones directas. En ese intercambio inicial, el protagonismo fue para Manu González, decisivo desde los primeros minutos para sostener al equipo con intervenciones de mucho mérito.

Con el paso de los minutos, el filial fue ganando confianza, apoyado en la solidez de Elyaz Zidane, la energía de Gnangoro y la movilidad constante de Carlos Reina. El premio llegó tras una acción de determinación y lectura ofensiva: Óscar Masqué apuró hasta línea de fondo y sirvió un balón que Reina transformó con frialdad para abrir el marcador. El 1-0 reforzó el plan verdiblanco y confirmó el buen momento anímico del grupo.

El bigoleador Borja Alonso encara a Monjonell. / RBB

Tras el descanso, la UD Ibiza elevó el ritmo y exigió al máximo al Betis Deportivo. Un balón al palo y varias llegadas obligaron a un ejercicio de resistencia colectiva, pero el equipo no perdió la calma. Al contrario, supo interpretar el partido y golpear con precisión. En una acción de alta calidad colectiva, Masqué volvió a ser protagonista para asistir a Borja Alonso, que firmó el 2-0 y desató el entusiasmo en la Ciudad Deportiva Luis del Sol.

Lejos de rendirse, el conjunto balear recortó distancias y devolvió la incertidumbre al choque. Fue entonces cuando apareció la personalidad competitiva del filial. Los cambios aportaron oxígeno, el bloque se mantuvo unido y, cuando el rival más apretaba, Borja Alonso emergió de nuevo. Su definición de enorme talento para el 3-1 fue un golpe casi definitivo, reflejo de un jugador en estado de gracia.

El tanto visitante en el descuento añadió tensión, pero no empañó una victoria construida desde la convicción, la madurez táctica y el compromiso colectivo. El Betis Deportivo supo sufrir, competir y ganar.

Este triunfo refuerza la confianza del vestuario, confirma el impacto del denominado “efecto Fragoso” y mantiene viva la esperanza en la lucha por la permanencia. Más allá de los puntos, el filial dejó una sensación clara: el equipo cree, compite y responde.