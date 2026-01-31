El Betis Deportivo se agarra a la esperanza (1-4)

La esperanza es lo último que se pierde y el Betis Deportivo se agarra a ella en la lucha por la permanencia en Primera RFEF gracias a su triunfo por 1-4 ante el Atlético Sanluqueño, un rival directo por el objetivo en plena caída salpicado por los problemas institucionales. La salvación queda todavía lejos, pero sumar estos tres puntos permite a los de Dani Fragoso mantenerse con vida, que no es poco.

Muy pronto se puso de cara el encuentro, ya que en el minuto 2 Morante adelantó a los visitantes. Acusó el golpe el cuadro local, que tardó varios minutos en tomar el control y acerarse a la portería rival. No fue hasta pasado el primer cuarto de hora cuando el técnico Pedro Mateos pidió una revisión FVS por posible penalti sobre Iomar, pero el colegiado no señaló nada.

Siguió insistiendo el Sanluqueño, que pudo empatar en un remate de Ismael Álvarez tras una dejada en el área pequeña de Iomar, pero fue el cuadro verdiblanco el que golpeó de nuevo con el tanto de Borja Alonso, que acertó a la media hora de juego.

El equipo gaditano lo siguió intentando y un cabezazo de Barea salió fuera por poco poco, pero el Betis Deportiva se defendía bien, sin sufrir demasiado y con los locales volcados en busca de reducir diferencias Borja Alonso dio la puntilla justo antes del descanso con el 0-3.

No cambió el guion en la segunda parte, con los locales en busca de un gol que lo metiera en el partido y el filial creando peligro a la contra. Tuvo Borja Alonso una buena ocasión para el hat-trick y Dani Pérez estrelló después su lanzamiento en el larguero antes de que Marcos Denia firmase el 1-3. Se animó el Sanluqueño en busca del milagro, pero a la contra sentenció Rodrigo Marina para mantener viva la ilusión bética.