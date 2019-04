Campeón, pero juez de nada

Decía Curro Segura tras lograr el ascenso que serían justos con la liga yendo a ganar los cuatro partidos que le quedaba al Betis por delante. Pero tal y como está la clasificación, puede que los campeones no sean jueces de nada y en su camino por conquistar los récords que le quedan no dejarán cadáveres.

La pasada semana el conjunto verdiblanco venció al Barcelona B que pugna por la permanencia, aunque al filial azulgrana aún le quedaba tiempo para levantarse de aquel tropiezo. Esta jornada el rival es un Oviedo que ya selló matemáticamente su clasificación para los play off y que está a un solo triunfo de asegurarse ser cabeza de serie en esas eliminatorias por alcanzar la Final Four.

La siguiente parada bética hacia la conclusión del campeonato será el choque frente al TAU Castellò, oponente que echará el cierre a esta campaña en LEB Oro a San Pablo y ante el que los de Curro Segura tratarán de mantener su marcha impoluta en casa para contar todos sus partidos como local con triunfos, algo que sólo logró en la 2007-08 el CAI Zaragoza que precisamente comandaba el técnico granadino. El cuadro castellonense ya está salvado matemáticamente y no aspira más que a mantener su duodécimo puesto.

El equipo sevillano concluirá el campeonato visitando a un Força Lleida que tras perder esta jornada en casa con el Leyma Coruña (que logró así la permanencia) casi se despidió de luchar por meterse en los play off. Está a una victoria del noveno puesto, el último que da derecho a jugar las eliminatorias, que ahora ocupa un Valladolid con un partido menos –visita hoy al TAU Castellò– y al que se enfrenta la próxima jornada en Pucela –en la primera vuelta cayó por 68-72– y tiene por delante también a una victoria a un Huesca con el que tiene perdido el average particular y que recibe hoy al colista Araberri, de manera que el Lleida podría recibir al Betis ya sin opciones de pelear por los play off.