Irradia felicidad Curro Segura y no es sólo porque hoy celebre su cumpleaños. 47 primaveras alumbran al técnico que ha devuelto al Betis Energía Plus a la Liga Endesa, después de ganar al Real Canoe, tras pasar una temporada por el llamado infierno de la LEB Oro que, al final, no lo fue tanto por el "extraordinario trabajo" de un grupo que estuvo "muy por encima de las mejores expectativas" y que por fin dio "una alegría" a unos aficionados que lo han pasado mal.

–¿Echaba humo su móvil tras el partido con el Real Canoe?

–De hecho sigue echando humo. Tendré varios días de no parar. Esta mañana (por ayer) cogí el teléfono por primera vez y fue una locura. Trataré de responder a todos los que me han transmitido su alegría por la vuelta del Betis a la élite.

–¿Le dura la emoción o ya se ha descargado de toda la presión?

–A la presión externa nosotros añadíamos una dosis más cada día para entrenar y ser mejores. Esa presión no va a desaparecer, aunque la de cumplir el objetivo ya la hemos pasado. Pero bendita presión si es por ganar. Ahora nos queda nuestro reto particular por dejar huella en la competición.

–¿Le han parecido más largas estas 30 jornadas o la noche de la celebración?

–Para mí, sin duda, las 30 jornadas. Desde agosto venimos trabajando para esto, aunque es cierto que era una noche para festejar y así lo hicimos.

"Me alegro mucho por los componentes del club y aficionados, porque en los últimos años lo han pasado mal"

–En el Pez Volador se coreó su nombre...

–Realmente fue un día muy bonito, con un gran ambiente con la animación de las peñas, que nos arroparon muchísimo. Vivimos momentos preciosos que quedarán en la memoria de todos porque fueron inolvidables.

–Scariolo, ex jugadores, compañeros... ¿Algún mensaje de felicitación le ha hecho especial ilusión?

–En realidad, todos. Sobre todo los de gente con la que trabajé en otros clubes que se alegran por este éxito. Alguno me decía que tenía más canas, pero bienvenidas sí son con experiencias y vivencias como las de este año. Pero también me reconforta realmente el aficionado anónimo que sin conocerme se acerca y me felicita.

🎥 VÍDEO El #BetisBaloncesto asciende por la vía de urgencia. El equipo verdiblanco se impuso con rotundidad al Canoe (66-86) y retorna a la máxima categoría del baloncesto español a falta de cuatro jornadas para el final /Vía @diariosevilla @PabloSalvago80 pic.twitter.com/sgiwAlY3gs — Deportes DDS (@deportesDDS) 5 de abril de 2019

–A la previa del partido le puso banda sonora con el Beautiful day de U2. ¿Qué banda sonora le pondría a la temporada?

–Aún no lo sé, pero alguna buscaré. Alguna buscaré. Antes del partido tenía muy buenas sensaciones y sabía que el equipo iba a responder. Será difícil igualar esta campaña por muchas cosas. Antes del partido le dije a mis jugadores que en 20 años de carrera nunca entrené un grupo así. En ningún otro sitio me sentí más cómodo por la entrega y la dedicación que el grupo ha puesto cada día, tanto del equipo técnico como de los jugadores. Ha sido muy satisfactorio ir cada día a San Pablo a entrenar.

–¿El rendimiento de algún jugador lo ha sorprendido?

–No especialmente, pero quizá a los menos conocidos hay que ponerlos en valor. Debutantes como Obi y Tunde han sido de un enorme agrado, pero eso no quiere decir que no esté satisfecho con el trabajo de veteranos como Pablo Almazán, Dani Rodríguez o Malmanis, a quien aun siendo joven lo conocía bien. Lo mejor, sin duda, ha sido la buena comunión del vestuario. Es la clave del éxito.

–¿Le queda ambición en la mochila para acabar el curso?

–Me sobra. Quedan cuatro jornadas por delante y queremos ser justos con la liga y seguir ganando, o intentándolo, para que los que lleguen a los play off o desciendan lo hagan por sus méritos y no porque ellos u otros tuvieron la suerte de encontrarse con un Betis de vacaciones. Queremos mantener la imbatibilidad en San Pablo e intentar igualar las cuatro derrotas –las que lleva ahora el Betis– del CB Murcia. Vamos a intentarlo, pero si no lo conseguimos estaremos igual de satisfechos, porque la campaña ha sido inmejorable.

–¿Hace suya ahora la frase de que lo 'difícil no es llegar, sino mantenerse'?

–El primer paso que había que dar era subir y cumplimos con ese objetivo muy por encima de las expectativas. Si en verano nos dicen que no jugamos la Copa Princesa y que acabamos cuartos, pero que subimos en la Final Four todos lo habríamos firmado. Superamos muy, muy por encima las mejores expectativas y hay que estar muy contentos. Ahora hay que disfrutar lo que queda de esta campaña y después ya pensar en la próxima.

"El primer paso que había que dar era subir y cumplimos con ese objetivo por encima de las expectativas"

–¿Ha empezado ya a pensar en la 2019-20?

–Quiero disfrutar del camino recorrido, porque repetir un año así es algo muy complicado. Hay que disfrutar de lo que queda, de que somos campeones de liga y de la celebración del ascenso con nuestros aficionados el próximo viernes en San Pablo.

–Habrá quien diga, sólo mirando los resultados, que esto ha sido un camino de rosas.

–Cualquiera que haya seguido al equipo y la competición conoce la dificultad de lo que hemos conseguido. Todos los rivales, además, jugaban con una motivación extra contra nosotros y mejoraban sus porcentajes de aciertos y promedios anotadores. Algún partido los ganamos con facilidad, pero no han sido tantos y ni mucho menos ha sido una camino de rosas.

–¿Con qué momento de la temporada se queda?

–Ha habido varios muy buenos. Pero me quedo con la reacción del equipo tras perder en Bilbao. Se afrontó un tramo clave de la liga con mucha determinación y el grupo demostró un nivel mental muy por encima de la categoría.

–El ascenso debe ser un primer paso para...

–Un primer paso para estabilizar un club que debe seguir creciendo y siendo ambicioso. Las secciones del Betis están trabajando a muy buen nivel y el fútbol sala y el féminas pueden seguir nuestros éxitos. Las secciones están dando alegrías y deben reforzar el proyecto global del club. Ojalá que dispongamos de un presupuesto importante para seguir creciendo y que esto no sea un éxito pasajero.

–¿Por quién se alegra?

–Por todos los componentes del club y los aficionados. Porque han sufrido mucho y se merecían una temporada de alegrías tras los últimos años. Me alegro por todos los que lo han pasado mal por el Betis Baloncesto.