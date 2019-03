El Betis, a por un ascenso de récord en la LEB

A la temporada del Betis Energía Plus le queda la guinda del ascenso. A su dominio con puño de hierro, pese a las derrotas en Bilbao y Palma, desde que agarrase el liderato en la jornada 10 le falta ponerle fecha y hora para sellar matemáticamente ese primer puesto que lleva directo al campeón a la ACB y el club verdiblanco quiere que sea más pronto que tarde por varios motivos.

Los cinco triunfos de ventaja sobre el Oviedo y el Bilbao, a seis jornadas del final de la fase regular, no hará que los de Curro Segura se relajen el sábado ante un Granada que pelea por los play off en el año de vuelta a la categoría. Ganar permitiría celebrar en casa un ascenso virtual, que podría ser matemático el domingo, para no hacerlo una semana después en Madrid, frente al Real Canoe, que sería casi clandestino (de momento no está en la parrilla para ser televisado). Pero el triunfo frente al cuadro nazarí tendría otras connotaciones para un Betis que quiere seguir dejando huella en su paso por la LEB más allá de la racha de 18 triunfos seguidos que estableció como mejor marca histórica.

Y es que el club verdiblanco podría ser el campeón más tempranero de la historia de la liga, tanto si lo consigue esta jornada (29) como si lo hace la próxima (30). En la 2011-12 el CB Canarias de Alejandro Martínez (y Richotti, Levi Rost, Sabat y Donaldson, entre otros) selló de manera matemática el ascenso en la jornada 31, ya que una antes, en la 30, era virtual al sacarle cuatro triunfos a varios perseguidores pero le quedaba jugar aún con uno de ellos, como le pasa al cuadro sevillano con el Oviedo.

Sólo el Zaragoza en la 2009-10 subió como primero sin perder ningún partido en casa, reto verdiblanco

Antes, en la 2007-08, fue Curro Segura, pero con el CAI Zaragoza (de Quinteros, Darren Phillip y un Andre Turner que empezó el curso con los maños), quien celebró el ascenso también en la jornada 31. Incluso en ligas en la que hubo menos participantes ningún equipo lo logró con cinco jornadas de antelación, lo que pone en valor la temporada del cuadro verdiblanco, que busca, además, otro registro para la historia.

Y es que, como en la mayoría de los casos, su dominio en la competición se ha basado en su fortaleza como local. En San Pablo el Betis ha ganado los 14 partidos ligueros disputados, a los que hay que sumar la Copa Princesa, mientras que el Oviedo, el Palma, el Bilbao, el Valladolid y el Granada han visto volar ya cuatro victorias de su feudo. El reto del plantel sevillano es mantener esa imbatibilidad en toda la temporada, algo que desde que arrancaron las ligas LEB en la 1996-97 sólo hizo como campeón el CAI Zaragoza en la campaña 2009-10. Al pleno como local le quedan tres muescas: Granada, Barcelona B y Tau Castellò.