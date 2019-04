Uno no puede evitar ante un día grande tener un cosquilleo en el estómago. Ese gusanillo entre la ilusión y los nervios de quien espera algo bueno, después de un largo tiempo de penurias. Es ley de vida. Y en el deporte, como en la vida, pasa. Demasiado tiempo llevan los aficionados a la canasta en la ciudad con la cabeza agachada. Sin nada a lo que agarrarse para sacar pecho, aunque sea sólo un poquito. Permanencias in extremis, una liquidación sobre la mesa, dos descensos (sólo uno hecho efectivo)... Ahora el Betis Energía Plus, el Betis, el mismo que bajó a la LEB Oro, tiene en su mano volver a la élite. Y no tendrá la tropa de Curro Segura mirar a otras canchas para celebrarlo, porque esta vez está en su mano. Ganar al Real Canoe significará regresar a la Liga Endesa por la puerta grande, como campeón de liga con cuatro jornadas de antelación cumpliendo, con creces, el objetivo propuesto en verano. ¿Algo que celebrar? Seguramente no, pese a que en esta ciudad los aficionados de uno y otro lado se han echado a la calle alguna vez para festejar un ascenso, pero sí algo por lo que enorgullecerse y estar feliz, porque Sevilla, de nuevo, estará entre los mejores del panorama baloncestístico nacional. Seguramente de donde nunca tuvo que salir.

Pero no hay mal que por bien no venga. El paso atrás sirvió para que la propiedad entendiera que en un mundo profesional no se puede ir con remiendos y con una nueva y fuerte estructura, con una presidencia, dirección general y, sobre todo, una dirección deportiva bien definidas, todo es más fácil y el pasado verano se pusieron los que deben ser los cimientos del Betis de ACB.

Pero para ello hay que ganar al Real Canoe, el menos anotador de la liga (68,4 puntos de media). El conjunto de Curro Segura, fiable como ninguno esta campaña, es ambicioso y ya depende de sí mismo, pero el cuadro madrileño no será una mera comparsa en la posible fiesta verdiblanca, ya que está en la pelea por una permanencia que casi a su alcance y que se jugará en el Pez Volador, donde debe recibir al Prat y al Cáceres.

La guerra del Betis es otra. Y allí, en el Pez Volador, quiere hacer historia el cuadro sevillano, al que su técnico empapó estos días de ambición para que nadie se relaje por ver la meta tan, tan cerca. Desde el sopapo en Miribilla ante el Bilbao, el equipo se activó de nuevo y en una fase clave de la liga volvió a mostrar su mejor versión ante rivales de nivel que están metidos en la lucha por los play off. Desde entonces, cinco triunfos seguidos que pusieron en órbita al plantel sevillano imponiéndose a domicilio en Palencia y Melilla, y dando buena cuenta en su fortín de San Pablo de uno de los mejores Cáceres de la temporada, el sorprendente Ourense y de un Granada motivadísimo.

Ante los nazaríes y, antes, en tierras norteafricanas, Segura no dispuso de Bropleh, que se ha recuperado ya de su lesión de rodilla y estará a disposición del técnico. Nadie quiere perderse el partido definitivo, pero el liberiano tendrá que demostrar que está a tope porque enfrente tendrá a Kedar Edwards, integrante la pasada campaña del quinteto ideal de la LEB Oro y ex compañero de Dee en el Araberri, a quien el secretario técnico bético, Asier Alonso, conoce bien al ficharlo el año anterior para el cuadro vitoriano. Con él –promedia 11 puntos de media y3,5 rebotes en los ocho partidos disputados– el equipo madrileño dio un paso adelante y tras una mala racha de siete derrotas seguidas (entre las jornadas 19 y 25), en la que no se mermó la confianza de la directiva en el veterano preparador Miguel Ángel Aranzábal, el Canoe ha ganado sus dos últimos choques en casa para agarrarse con fuerza a la categoría, pese a ser un recién ascendido.

Pero serán los Obi, Malmanis y Samb los que tendrán que lidiar con la estrella local, el ala-pívot dominicano Tyson Pérez, una de las sensaciones de la temporada con 16,4 puntos, 10,5 rebotes y 20,8 de valoración. Salía de lesión reapareció hace dos jornadas, pero el pasado fin de semana no jugó en Pucela. A ellos se suman nacionales como Dani de la Rúa, Álvaro Lobo y Borja Mendía que ya dieron guerra en la primera vuelta, así como otros jugadores importantes como Jugovic y Cristopher James que querrán posponer la fiesta verdiblanca.

Enfrente, el líder que capitanea Curro Segura en busca del paso definitivo, cargado de ambición y con ese gusanillo en el cuerpo de día grande.