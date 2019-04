No dependía el Betis Energía Plus la pasada jornada de sí mismo para sellar el billete para la próxima Liga Endesa. Esta jornada, sin embargo, no tendió que mirar a ninguna otra cancha y esa sensación de depender sólo de sí mismo gusta en San Pablo, teniendo en cuenta que el equipo sevillano apenas ha perdido cuatro partidos en toda la temporada.

Ilusión

"Estamos muy cerca ya del objetivo; lo tenemos al alcance de las manos, pero hay que seguir ganando. Queremos que sea pronto. Ya está en nuestras manos, pero queremos que sea ya, así que afrontamos este encuentro con toda la mentalidad necesaria para sacar el partido adelante".

Seguridad

"Quedan muchas jornadas por delante y hay que ganar un partido más. Si hacemos las cosas como el 99% de los días de esta campaña lo lograremos. Estamos deseosos de que llegue el partido y mostrar nuestro carácter ambicioso para ganar en una cancha complicada".

Ambiente

"El vestuario me transmite ilusión, porque se ve cerca de conseguir algo importante. Hemos hecho una semana de grandes entrenamientos y los jugadores me transmiten buenas vibraciones para seguir a tope".

Unión

"Ha sido una de las claves del éxito. Cuerpo técnico, directiva, jugadores, trabajadores, afición, medios de comunicación... Todos he hemos ido de la mano. El equipo, además, ha sido un grupo sin fisuras en el que cada uno asumía su rol".

Rival

"Soy muy pesado y todo el mundo se está jugando algo a estas alturas. Jugamos en la cancha de un equipo que necesita la victoria y saldrá a muerte, y si no salimos igual lo pasaremos mal en una cancha pequeña en la que muchos han sufrido".

Bropleh

"Está mejor y esperamos contra con él. En cualquier caso nos sobrepusimos bien a su ausencia. Nos hemos adaptado a las situaciones. Ya en verano mucha gente tuvo que jugar fuera de su sitio. Es difícil que los dos escoltas y los dos aleros jueguen sólo 20 minutos cada uno y se adapten bien a ello. No es fácil, pero cualquier combinación ha funcionado bastante bien. Hemos jugado con grandes, con un quinteto más pequeño... Lo mejor ha sido la capacidad de adaptación a cada circunstancia".

Futuro

"Lo ideal sería sentarse a hablar pronto aprovechando el prematuro ascenso, pero ahora no quiero pensar en eso. Lo primero es conseguir el objetivo pronto para empezar a hablar cuanto antes del año que viene. Pero sin olvidar que aún queda temporada por delante y que jugaremos para ganar el partido en casa ante el Barcelona B y el resto de jornadas que quedan".