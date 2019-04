Curro Segura: "Seguiremos siendo fieles a lo que hemos sido todo el año"

Curro Segura afronta el penúltimo choque liguero, último envite en San Pablo,con la tranquilidad de tener los deberes hechos ya pero dispuesto a mantener en su equipo la "ambición" para seguir ganando, "ya que sería una pena perder ahora el último partido en casa".

"Llevamos dieciséis victorias en casa, más la de la Copa... Creo que la afición ha disfrutado esta temporada con el equipo y se merece acabar con buen sabor de boca. Sería una pena perder ahora el último partido en casa, así que el objetivo es ganar para darle a otra alegría a nuestros seguidores, que el recuerdo final del curso sea bueno y que terminemos como empezamos, que es ganando".

Ambición

"Hemos tratado de transmitir la ambición de ir a por todos los partidos durante la semana, pese a que ya logramos el objetivo. Ya dije que quería ser justo con la liga. Cuando íbamos ganando cada rival nos decía que no dejáramos de hacerlo, que le ganásemos al siguiente que era rival directo suyo. Y eso es lo que hemos intentado, incluso tras consumar el ascenso. Por encima del orgullo o de los récords, el reto es mantener el carácter competitivo que le metimos al equipo en verano hasta el final del curso para seguir siendo fieles a lo que hemos sido".

Récord

"Más que hacerme ilusión, me quedo y fue bonita la racha de triunfos consecutivos. Fue un golpe sobre la mesa para nosotros. Porque cuando llevábamos seis, siete u ocho victorias seguidas a los perseguidores no le sacábamos ninguna. Tuvieron que ser 18 para abrir brecha. Dieciocho son muchas. Más de una vuelta completa.

Imbatido también en Zaragoza

"Lo común es que existió con este año fue la unión entre el equipo y la afición. El grupo se sentía arropado siempre y los seguidores se veían reflejados por el esfuerzo dela cancha. Ojalá podamos certificar esa marca".

Rival

"Es difícil saber la mentalidad con la que afrontará el partido, pero seguro que querrá ser el único conjunto de la liga en ganar en San Pablo. Nos preparamos para encontrarnos con el mejor TAU Castellò y con la lección aprendida del partido de ida, que fue muy complicado de ganar. Debemos esperar al mejor TAU Castellò, porque esa falta de presión de todos los equipos ante nosotros es mayor incluso para ellos con su salvación lograda ya. Vendrán a disfrutar y pueden ser muy peligrosos".

Defensa

"Será clave mantener nuestro nivel defensivo e impedir que lancen con comodidad para que sus porcentajes de tiro no sean buenos".

Tocados

"Tunde y Pablo Almazán han descansado, reduciendo las sesiones para ellos, así que espero que para el partido estén todos listos salvo Bropleh".

Final Four

"La disfrutaremos desde la barrera, yendo como espectadores tras ganar la liga. Ojalá que sea un bonito espectáculo, independientemente de quien la organice".

Declaraciones de Stainbrook

"Deben ser sensaciones suyas. Obviamente hasta que no se acabe la temporada no hablaremos nada. Él ya sabe lo que es ser campeón de la LEB y no subir con el equipo a la ACB como le pasó el año pasado en el Breogán. Probablemente tenga esas sensaciones porque un equipo que descendió lo fichó, pero es bueno que él se sienta preparado para competir en la ACB. Repito que debe ser una sensación suya, porque no es nada comunicado ni anunciado".