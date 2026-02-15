El Cajasol Real Ciencias asalta el Pepe Rojo con autoridad y firma un triunfo clave en Valladolid (19-28)

El Cajasol Real Ciencias dio un golpe sobre la mesa en la jornada 10 de la División de Honor al vencer por 19-28 a Inexo El Salvador en el siempre exigente Pepe Rojo. No fue un triunfo casual ni fruto de la inspiración puntual: fue la consecuencia de un plan bien ejecutado, de una defensa organizada y de un equipo que supo leer cada momento del partido.

Desde el inicio, el conjunto dirigido por Tomás Carrió mostró intención y claridad. Presionó arriba, defendió con orden y atacó con criterio. La primera señal de autoridad llegó pronto. En el minuto 7, Jay Davis firmó una acción individual de enorme potencia, recorriendo más de 40 metros para posar entre los palos. Coco Roldán no falló en la transformación.

El Salvador reaccionó con su arma más reconocible: la touch maul. En el 13’, Rodrigo Peláez equilibró el marcador tras una acción colectiva bien ejecutada, convertida por Facu Munilla. Pero el Ciencias no perdió la compostura. Siguió fiel a su propuesta y, tras una larga secuencia ofensiva en campo rival, Jaime Borondo culminó el segundo ensayo sevillano en el 18’. De nuevo, Roldán sumó desde el pie.

El choque entró entonces en una fase de máxima exigencia. El conjunto vallisoletano elevó el ritmo, empujó territorialmente y obligó al Cajasol Real Ciencias a multiplicarse en defensa. En el 32’, Jerónimo Alonso volvió a golpear para los locales. Con el 12-14 se llegó al descanso, con la sensación de que cada detalle iba a marcar la diferencia.

La reanudación confirmó esa lectura. El Salvador logró ponerse por delante tras otro maul culminado por Diego González, transformado por Munilla. Era el momento más delicado para los sevillanos. Y ahí apareció su mejor versión: paciencia, orden y contundencia en los contactos.

Juego a la mano

En el minuto 59 llegó una de las jugadas más vistosas del partido. Movimiento a la mano, amplitud y profundidad hasta que Ibai Olabe encontró el espacio para ensayar. Roldán amplió la ventaja. Diez minutos después, una acción de delantera dentro de la 22 pucelana terminó con Manuel Vázquez irrumpiendo desde atrás para romper la defensa y posar entre los palos. Otra vez, transformación certera.

En los minutos finales, el Ciencias gestionó el resultado con inteligencia. Defensa firme, ocupación territorial y control de los tiempos para cerrar un triunfo de enorme valor. Ganar en el Pepe Rojo no es sencillo; hacerlo con esta personalidad, menos aún.

Competitivo El Cajasol Real Ciencias completó uno de sus encuentros más sólidos de la temporada, superando a Inexo El Salvador en Pepe Rojo gracias a su seguridad defensiva, su acierto en la zona de marca y una segunda parte de gran madurez competitiva

Tras el encuentro, Tomás Carrió valoró el esfuerzo colectivo: destacó la efectividad, la agresividad en los contactos y la capacidad del equipo para minimizar golpes de castigo en la segunda mitad. “Supimos aprovechar nuestras oportunidades y mantenernos organizados cuando más presión había”, resumió el técnico.

El partido, correspondiente a la jornada 10 de la División de Honor, estuvo dirigido por el internacional portugués Minelli, que mostró amarilla a Borondo (43’) y a Ignacio Vega (68’). Como gesto solidario, el Cajasol Real Ciencias lució brazaletes verdes en apoyo al día mundial contra el cáncer.

Victoria trabajada, mensaje claro y tres puntos que consolidan al Ciencias como un bloque cada vez más competitivo y fiable lejos de casa.