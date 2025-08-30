Calendario de la Champions League 25/26: fechas y partidos de la fase de liga

La primera jornada dará comienzo el martes 16 de septiembre

Trofeo de la Champions League
Trofeo de la Champions League / Europa Press

El 28 de agosto de 2025 se llevó a cabo el sorteo de la fase de liga de la UEFA Champions League 2025/26, donde los 36 clubes clasificados conocieron el camino que deberán recorrer en la competición más prestigiosa del fútbol europeo. A partir de este momento, ya saben cuáles serán sus rivales en la lucha por avanzar hacia las rondas decisivas.

La Champions League reúne a los equipos más destacados del continente, desde los campeones de liga hasta aquellos que obtuvieron su boleto a través de títulos nacionales o logros en torneos específicos. Se trata de un certamen que concentra el máximo nivel competitivo del mundo a nivel de clubes.

A continuación, presentamos el calendario oficial de la fase de liga de la Champions League 2025/26, cuya gran final tendrá lugar en el Puskás Aréna de Budapest el 30 de mayo de 2026.

Jornada 1

Martes 16 de septiembre de 2025

Athletic Club - Arsenal (18:45)

PSV Eindhoven - Union Saint-Gilloise (18:45)

Juventus - Borussia Dortmund

Real Madrid - Marseille

Benfica - Qarabağ

Tottenham - Villarreal

Miércoles 17 de septiembre de 2025

Olympiacos - Pafos (18:45)

Slavia Praha - Bodø/Glimt (18:45)

Ajax - Inter

Bayern München - Chelsea

Liverpool - Atlético de Madrid

Paris Saint-Germain - Atalanta

Jueves 18 de septiembre de 2025

Club Brugge - Monaco (18:45)

Copenhagen - Leverkusen (18:45)

Frankfurt - Galatasaray

Manchester City - Napoli

Newcastle United - Barcelona

Sporting CP - Kairat Almaty

Jornada 2

Martes 30 de septiembre de 2025

Atalanta - Club Brugge (18:45)

Kairat Almaty - Real Madrid (18:45)

Atlético de Madrid - Frankfurt

Chelsea - Benfica

Inter - Slavia Praha

Bodø/Glimt - Tottenham

Galatasaray - Liverpool

Marseille - Ajax

Pafos - Bayern München

Miércoles 1 de octubre de 2025

Qarabağ - Copenhagen (18:45)

Union Saint-Gilloise - Newcastle United (18:45)

Arsenal - Olympiacos

Monaco - Manchester City

Leverkusen - PSV Eindhoven

Borussia Dortmund - Athletic Club

Barcelona - Paris Saint-Germain

Napoli - Sporting CP

Villarreal - Juventus

Jornada 3

Martes 21 de octubre de 2025

Barcelona - Olympiacos (18:45)

Kairat Almaty - Pafos (18:45)

Arsenal - Atlético de Madrid

Leverkusen - Paris Saint-Germain

Copenhagen - Borussia Dortmund

Newcastle United - Benfica

PSV Eindhoven - Napoli

Union Saint-Gilloise - Inter

Villarreal - Manchester City

Miércoles 22 de octubre de 2025

Athletic Club - Qarabağ (18:45)

Galatasaray - Bodø/Glimt (18:45)

Monaco - Tottenham

Atalanta - Slavia Praha

Chelsea - Ajax

Frankfurt - Liverpool

Bayern München - Club Brugge

Real Madrid - Juventus

Sporting CP - Marseille

Jornada 4

Martes 4 de noviembre de 2025

Slavia Praha - Arsenal (18:45)

Napoli - Frankfurt (18:45)

Atlético de Madrid - Union Saint-Gilloise

Bodø/Glimt - Monaco

Juventus - Sporting CP

Liverpool - Real Madrid

Olympiacos - PSV Eindhoven

Paris Saint-Germain - Bayern München

Tottenham - Copenhagen

Miércoles 5 de noviembre de 2025

Pafos - Villarreal (18:45)

Qarabağ - Chelsea (18:45)

Ajax - Galatasaray

Club Brugge - Barcelona

Inter - Kairat Almaty

Manchester City - Borussia Dortmund

Newcastle United - Athletic Club

Marseille - Atalanta

Benfica - Leverkusen

Jornada 5

Martes 25 de noviembre de 2025

Ajax - Benfica (18:45)

Galatasaray - Union Saint-Gilloise (18:45)

Borussia Dortmund - Villarreal

Chelsea - Barcelona

Bodø/Glimt - Juventus

Manchester City - Leverkusen

Marseille - Newcastle United

Slavia Praha - Athletic Club

Napoli - Qarabağ

Miércoles 26 de noviembre de 2025

Copenhagen - Kairat Almaty (18:45)

Pafos - Monaco (18:45)

Arsenal - Bayern München

Atlético de Madrid - Inter

Frankfurt - Atalanta

Liverpool - PSV Eindhoven

Olympiacos - Real Madrid

Paris Saint-Germain - Tottenham

Sporting CP - Club Brugge

Jornada 6

Martes 9 de diciembre de 2025

Kairat Almaty - Olympiacos (16:30)

Bayern München - Sporting CP (18:45)

Monaco - Galatasaray

Atalanta - Chelsea

Barcelona - Frankfurt

Inter - Liverpool

PSV Eindhoven - Atlético de Madrid

Union Saint-Gilloise - Marseille

Tottenham - Slavia Praha

Miércoles 10 de diciembre de 2025

Qarabağ - Ajax (18:45)

Villarreal - Copenhagen (18:45)

Athletic Club - Paris Saint-Germain

Leverkusen - Newcastle United

Borussia Dortmund - Bodø/Glimt

Club Brugge - Arsenal

Juventus - Pafos

Real Madrid - Manchester City

Benfica - Napoli

Jornada 7

Martes 20 de enero de 2025

Kairat Almaty - Club Brugge (16:30)

Bodø/Glimt - Manchester City (18:45)

Copenhagen - Napoli

Inter - Arsenal

Olympiacos - Leverkusen

Real Madrid - Monaco

Sporting CP - Paris Saint-Germain

Tottenham - Borussia Dortmund

Villarreal - Ajax

Miércoles 21 de enero de 2026

Galatasaray - Atlético de Madrid (18:45)

Qarabağ - Frankfurt (18:45)

Atalanta - Athletic Club

Chelsea - Pafos

Bayern München - Union Saint-Gilloise

Juventus - Benfica

Newcastle United - PSV Eindhoven

Marseille - Liverpool

Slavia Praha - Barcelona

Jornada 8

Miércoles 28 de enero de 2026

Ajax - Olympiacos

Arsenal - Kairat Almaty

Monaco - Juventus

Athletic Club - Sporting CP

Atlético de Madrid - Bodø/Glimt

Leverkusen - Villarreal

Borussia Dortmund - Inter

Club Brugge - Marseille

Frankfurt - Tottenham

Barcelona - Copenhagen

Liverpool - Qarabağ

Manchester City - Galatasaray

Pafos - Slavia Praha

Paris Saint-Germain - Newcastle United

PSV Eindhoven - Bayern München

Union Saint-Gilloise - Atalanta

Benfica - Real Madrid

Napoli - Chelsea

