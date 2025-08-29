Feyenoord, Forest y Lyon, entre los rivales más fuertes del Betis tras el sorteo de la Europa League

El Betis ya conoce a sus ocho rivales de la fase liga de la Europa League, tras el sorteo que se ha celebrado en Nyon, jugando cuatro partidos en casa y otros cuatro fuera. Son 36 equipos, del 1º al 8º pasan directamente a octavos de final y del 9º al 24º jugarán un play off.

El Betis jugará en La Cartuja ante el Feyenoord, el Lyon, el Nottingham Forest y el Utrecht. Y lo hará a domicilio frente al Dinamo Zagreb, el Paok de Salónica, el Ludogorets y el Genk.

¿Cuándo son los partidos de la fase liga de la Europa League 2025-26?

Jornada 1: 24 y 25 de septiembre de 2025

Jornada 2: 2 de octubre de 2025

Jornada 3: 23 de octubre de 2025

Jornada 4: 6 de noviembre de 2025

Jornada 5: 27 de noviembre de 2025

Jornada 6: 11 de diciembre de 2025

Jornada 7: 22 de enero de 2026

Jornada 8: 29 de enero de 2026

¿Cuándo son los partidos de la fase de eliminatorias de la Europa League 2025-26?

Play off: 19 y 26 de febrero de 2026

Octavos de final: 12 y 19 de marzo de 2026

Cuartos de final: 9 y 16 de abril de 2026

Semifinales: 30 de abril y 7 de mayo de 2026

Final: miércoles 20 de mayo de 2026 (Besiktas Park, Estambul).