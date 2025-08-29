Las dos promesas del Betis que van convocadas con la Seleccion Española Sub-21

El Real Betis Balompié y sus aficionados han conocido en la mañana de este viernes que uno de sus mayores protegidos, Pablo Garcia, ha sido seleccionado por David Gordo dentro de la lista de la Selección Española Sub-21. El combinado nacional empieza en esta ventana de septiembre la fase de clasificación para el Europeo de 2027 de la categoría y lo hace con dos encuentros oficiales ante Chipre (5 de septiembre, a las 20:00h., en Soria) y ante el territorio de Kosovo (9 de septiembre, a las 19:00 h., en Pristina). Además, es destacable que es la primera lista del nuevo seleccionador después de la marcha de Santi Denia.

Y es que al margen de las enormes sensaciones de Pablo García durante el pasado Europeo Sub-19 con el combinado nacional, con ese memorable partido de semifinales en el que anotó cuatro goles, la realidad es que ya venía haciendo méritos para recibir esta confianza por parte de la Sub-21. En un escenario imponente como Florencia, se salió los minutos que estuvo sobre el terreno de juego, al igual que la mayoría de veces que ha jugado esta pretemporada y también en los minutos que ha ido teniendo con Manuel Pellegrini este curso.

También destaca la convocatoria en esta misma lista de un futbolista que ya lo venía mereciendo constantemente. Ángel Ortiz en ese lateral diestro. Tras el debut con Manuel Pellegrini la pasada temporada en la élite, el de Almendralejo ha sido llamado por David Gordo en lo que supone un paso importantísimo en su carrera. Después de su lesión, el joven futbolista se ha ido adaptando a los minutos que ha recibido en pretemporada y ya es uno más en la primera plantilla heliopolitana.

Pablo García en el encuentro ante el Celta de Vigo. / Salvador Sas / EFE

Más convocados con España

Además de Pablo, las buenas noticias en torno a las internacionalidades con España abordan al Betis. Con la Seleccion Española Sub-20 van citados tanto Ismael Barea por su buen hacer el final de la pasada campaña con el Betis Deportivo y su inicio con el Mirandés en LaLiga Hypermotion y también Dani Pérez. El centrocampista verdiblanco esta contando mucho para Manuel Pellegrini e incluso teniendo buenos minutos. Debutó de hecho en Vigo como futbolista de Primera División.

Pero la cosa no queda ahí. Luego está también el Torneo Pinatar Arena de la Selección Sub-19, que ya tiene también lista de seleccionados y como no podía ser de otra forma, también cuenta con presencia bética. Manu González (portero), Iván Corralejo (mediocampista) y José Antonio Morante (atacante) van citados. A ellos se une un habitual con el combinado francés como es Elyaz Zidane, selecciónado con la Sub-20.