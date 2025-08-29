Betis: Urge un recambio para dar descanso al Cucho

Cucho celebra el gol ante el Sevilla en el derbi en el Benito Villamarín

El Betis sigue intentando reforzar la plantilla en la recta final del mercado. La principal prioridad del club continúa siendo el regreso de Antony, por quien se está trabajando a toda costa con el Manchester United para cerrar un acuerdo antes del cierre de fichajes.

Sin embargo, en estas tres primeras jornadas disputadas se ha evidenciado que otro de los refuerzos necesarios para la entidad verdiblanca es un delantero centro que pueda dar descanso a Cucho Hernández, especialmente teniendo en cuenta que el equipo afrontará tres competiciones esta temporada.

El Cucho es el único delantero centro con garantías en la plantilla del conjunto verdiblanco

Es cierto que el Betis cuenta con un delantero titular, Cucho Hernández, quien todavía no ha marcado en lo que va de curso, pero el colombiano aporta mucho al equipo en ataque, donde se desmarca constantemente, busca siempre la portería rival, ofrece buenos movimientos; también contribuye defensivamente con su presión y apoyo a los compañeros. Un ejemplo claro se vio ante el Alavés en la segunda mitad, cuando con Lo Celso amonestado y sin querer arriesgar, fue el cafetero quien asumió ese esfuerzo.

Los sustitutos del cafetero, Chimy Ávila y Bakambu, están muy lejos del nivel esperado

El problema surge cuando Cucho necesita descanso, algo lógico considerando que Pellegrini deberá rotar jugando jueves y domingos. Ahí el Betis sufre un déficit, ya que sus sustitutos, Chimy Ávila y Bakambu, están muy lejos de su mejor nivel y recuperarlos a día de hoy parece prácticamente imposible.

Chimy Ávila le realiza una entrada a Lopes da Silva. / Antonio Pizarro

Es cierto que el congoleño fue un jugador importante la pasada temporada, sobre todo en la Conference League, donde anotó siete goles y fue el segundo máximo goleador de la competición, sólo superado por Pululu, del Jagiellonia. Bakambu aprovechó que Cucho, llegado en el mercado de invierno, no pudo ser inscrito en la Conference, ya que el club priorizó a Fran Vieites tras la salida de Rui Silva, además de incluir a Antony e Isco.

Aparte de Antony, no se descarta un fichaje más, pero deberían producirse salidas en la demarcación

La realidad, no obstante, es que los rivales de la Europa League están en un nivel superior al de la Conference, y con un único delantero las aspiraciones de los de Heliopolís se reducen notablemente. Pellegrini está dando minutos a Bakambu y Chimy Ávila porque no hay otras opciones, pero en lugar de aportar frescura cada vez restan más. Ejemplo de ello fue el gol del Elche, en el que el argentino mostró pasividad.

Etta Young del Villarreal es el último en sonar y podría llegar a Heliópolis en calidad de cedido

Antony aparte, desde el Betis no se descarta reforzar la delantera, aunque para ello deberían salir uno o los dos. Uno de lo que ha sonado en las últimas horas es la opción de Ettta Young, que podría irse al Barça y los azulgranas con buena relación con el Betis podrían cederlo a la entidad verdiblanca. Lo que está claro es que Cucho como única referencia ofensiva resulta insuficiente para las tres competiciones.