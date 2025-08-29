Betis: Urge un recambio para dar descanso al Cucho
El Betis necesita una segunda referencia en ataque, pensando en las tres competiciones que afronta esta temporada
El ariete cafetero necesita relevo y tanto el Chimy Ávila como Bakambu parecen a día de hoy irrecuperables
El Betis sigue intentando reforzar la plantilla en la recta final del mercado. La principal prioridad del club continúa siendo el regreso de Antony, por quien se está trabajando a toda costa con el Manchester United para cerrar un acuerdo antes del cierre de fichajes.
Sin embargo, en estas tres primeras jornadas disputadas se ha evidenciado que otro de los refuerzos necesarios para la entidad verdiblanca es un delantero centro que pueda dar descanso a Cucho Hernández, especialmente teniendo en cuenta que el equipo afrontará tres competiciones esta temporada.
Es cierto que el Betis cuenta con un delantero titular, Cucho Hernández, quien todavía no ha marcado en lo que va de curso, pero el colombiano aporta mucho al equipo en ataque, donde se desmarca constantemente, busca siempre la portería rival, ofrece buenos movimientos; también contribuye defensivamente con su presión y apoyo a los compañeros. Un ejemplo claro se vio ante el Alavés en la segunda mitad, cuando con Lo Celso amonestado y sin querer arriesgar, fue el cafetero quien asumió ese esfuerzo.
El problema surge cuando Cucho necesita descanso, algo lógico considerando que Pellegrini deberá rotar jugando jueves y domingos. Ahí el Betis sufre un déficit, ya que sus sustitutos, Chimy Ávila y Bakambu, están muy lejos de su mejor nivel y recuperarlos a día de hoy parece prácticamente imposible.
Es cierto que el congoleño fue un jugador importante la pasada temporada, sobre todo en la Conference League, donde anotó siete goles y fue el segundo máximo goleador de la competición, sólo superado por Pululu, del Jagiellonia. Bakambu aprovechó que Cucho, llegado en el mercado de invierno, no pudo ser inscrito en la Conference, ya que el club priorizó a Fran Vieites tras la salida de Rui Silva, además de incluir a Antony e Isco.
La realidad, no obstante, es que los rivales de la Europa League están en un nivel superior al de la Conference, y con un único delantero las aspiraciones de los de Heliopolís se reducen notablemente. Pellegrini está dando minutos a Bakambu y Chimy Ávila porque no hay otras opciones, pero en lugar de aportar frescura cada vez restan más. Ejemplo de ello fue el gol del Elche, en el que el argentino mostró pasividad.
Antony aparte, desde el Betis no se descarta reforzar la delantera, aunque para ello deberían salir uno o los dos. Uno de lo que ha sonado en las últimas horas es la opción de Ettta Young, que podría irse al Barça y los azulgranas con buena relación con el Betis podrían cederlo a la entidad verdiblanca. Lo que está claro es que Cucho como única referencia ofensiva resulta insuficiente para las tres competiciones.
