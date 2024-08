Canadá - España: horario y dónde ver el partido de baloncesto (M) de los Juegos Olímpicos 2024 por TV

La Familia se enfrenta a Canadá en la séptima jornada de los Juegos Olímpicos de París, en un encuentro en el que el conjunto español se juega el paso a cuartos de final del torneo masculino. Para poder pasar a la siguiente ronda la selección española de baloncesto deberá quedar primera o segunda de su grupo, para lo que debería ganar hoy, o ser una de las dos mejores terceras, en este caso todo suma, desde el balance entre victorias y derrotas a la diferencia de puntos.

¿Cuándo y dónde se podrá ver el partido entre España y Canadá por televisión?

España y Canadá se verán las caras en la tarde del 2 de agosto a partir de las 17:10 horas. El partido en el que se decidirá si España pasa de ronda podrá verse a través de RTVE, MAX y Eurosport, las cadenas y plataformas encargadas de emitir los Juegos de París en España.

El objetivo de hoy es pasar a cuartos

En lo que va de campeonato olímpico, España ha sumado una derrota y una victoria en los dos primeros partidos, por lo que todo puede pasar en función del resultado contra Canadá.

En su debut, España comenzó perdiendo contra Australia por 92-80. Un primer partido con sensaciones amargas que se dejaron atrás con el duelo ante Grecia, selección a la que ganaron con siete puntos de ventaja (84-77). Una victoria que mantenía vivas las posibilidades españolas en el torneo, pero que no estuvo exento de problemas por las lesiones de Rudy Fernández y Santi Aldama, este último por un golpe en la mano tras una mala caída que no podrían impedirle jugar en la tarde del viernes. La imagen del balear fue más preocupante, ya que tuvo que retirarse mareado de la cancha antes del último cuarto después de un fuerte golpe contra Juancho Hernangómez. Afortunadamente, las pruebas médicas descartaron que se tratara de una lesión seria, pero lo más probable es que por precaución, el baloncestista no participe en el encuentro contra Canadá.

En la segunda jornada, el equipo norteamericano y rival de 'La Familia' en el día de hoy, venció contra Australia (93-83), por lo que en la última jornada todo es posible, incluso lograr pasar como primera de grupo, una situación que se daría en el caso de que España gane y gracias a la victoria de Grecia ante Australia por 77 a 71.

En el peor de los casos, si España no queda entre los dos primeros de su grupo y obtiene la clasificación directa, la situación de la selección dependerá de la actuación del resto de grupos. En esta fase de grupos solo los dos mejores terceros pasarán a cuartos.

Tras el encuentro entre Canadá y España todavía faltarán otros tres partidos por disputarse: los encuentros del Grupo C entre Estados Unidos y Puerto Rico (17:15 h.) y Serbia y Sudán del Sur (21:00 h.) que se jugarán a lo largo del sábado 3 de agosto. Así como el partido del Grupo B entre la anfitriona, Francia, y la actual campeona del Mundo, Alemania, que se jugará a las 21:00 horas del viernes 2.

En los partidos de la tercera jornada de los que ya se conoce el resultado, además de la victoria griega, Brasil venció a Japón por 102-84, dejando al conjunto nipón como último del Grupo B con 3 puntos.