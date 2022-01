Acuerdo para un año de cárcel para el ex presidente de la Federación Española de Baloncesto

El expresidente de la Federación Española de Baloncesto (FEB) José Luis Sáez ha llegado a un acuerdo por el que acepta un año de cárcel por apropiación indebida durante su gestión, al igual que el ex secretario general Luis Giménez, que ha aceptado seis meses de cárcel de cara al juicio al que ambos se enfrentaban esta semana.

Según ha informado el Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM), en el juicio celebrado esta mañana se ha ratificado la conformidad alcanzada por ambos procesados, acusados de cargar al organismo público gastos privados.

Fuentes próximas a Sáez han precisado que, en su acuerdo con la Fiscalía y la Federación Española de Baloncesto, ha admitido una responsabilidad civil por importe de 47.700 euros.

La denuncia de esta gestión llevó a Sáez a dimitir del cargo de máximo dirigente de la FEB en verano de 2016.

El ex secretario general Luis Giménez admite una pena de seis meses de cárcel

La Fiscalía Anticorrupción pedía para Sáez cuatro años de cárcel, multa de 21.000 euros y una indeminización para la Federación de 136.885 euros, y para Giménez un año y nueve meses de cárcel y multa de 9.000 euros.

Tras el acuerdo alcanzado entre los procesados y la Fiscalía, la Sección 29 de la Audiencia Provincial ha condenado en firme a José Luis Sáez Regalado por un delito continuado de apropiación indebida a un año de prisión y una multa de cuatro meses y quince días con una cuota diaria de 25 euros, que suman 3.375 euros.

El ex secretario general y exdirector económico de la FEB, Luis Giménez, ha sido condenado a seis meses de prisión y al pago de una multa de tres meses con una cuota diaria de 25 euros, lo que asciende a 2.250 euros.

La causa que se cierra ahora comenzó en 2016 tras una denuncia del entonces presidente de la Federación Española de Tenis, José Luis Escañuela, contra el que era entonces secretario de Estado para el Deporte y presidente del Consejo Superior de Deportes (CSD), Miguel Cardenal.

En su querella, Escañuela incluyó documentación con la que buscaba demostrar que recibía un trato discriminatorio del CSD, frente al que tenía la Federación Española de Baloncesto y las supuestas irregularidades que se habían detectado.

Hoy he tomado la decisión más importante de mi vida. He luchado hasta donde mis fuerzas han podido.Mi familia, mi salud y mis amigos recomendaban una salida a un bucle que me consumía .“He apostado por vivir”. A aquellos que en estos seis años han estado al lado : GRACIAS.