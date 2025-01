El CB Rinconada acusa las bajas y poco puedo hacer ante el CB Oviedo

Sevilla/El Club Bádminton Rinconada cosecha la primera derrota de la temporada en el Corredoría Arena ante el CB Oviedo, nuevo líder en solitario del Grupo B de la Liga TOP8 IBERDROLA del bádminton español. Los rinconeros han vuelto a pagar muy caro la falta de efectivos, que se debe a una mezcla de incapacidad económica del club y los compromisos internacionales de varios jugadores importantes del conjunto del Fernando Martín.

Tanto es el problema que tiene el Rinconada esta temporada que, una vez más, ha tenido que entregar dos puntos antes del inicio del encuentro. En el individual masculino número 2 y femenino número 1, el Rinconada no tenía efectivos para afrontar ambos partidos, por lo que tuvo que retirarse en ambos compromisos, lo que provocaba que, sin tener un solo volante en juego en tierras ovetenses, ya se encontrara por 2-0 en el marcador.

Quizá la única esperanza de engancharse al partido se encontraba en el dobles mixto. En este partido, los rinconeros Jaume Pérez y Claudia Leal se encontraban ante Alberto Perals y Amaia Torralba, dos jugadores de renombre en el circuito internacional. Tras un inicio de partido donde los ovetenses se consiguieron poner 2-0, la pareja rinconera igualó el partido y cerca estuvo de dar la sorpresa aunque, en los instantes finales, fue la pareja local quien acabó llevándose un punto vital para el devenir del encuentro (11-7 11-9 7-11 7-11 11-8).

A partir de ahí, el encuentro fue a la deriva para un Rinconada que vio como poco pudo hacer en el dobles femenino ya que la pareja rinconera Leona Lee y Claudia Leal fueron sobrepasadas por la pareja ovetense en tres sets (11-6 11-7 11-8) mientras que en el dobles masculino Antonio Molina tenía que ponerse de corto ante la falta de efectivos por parte del conjunto sevillano.

En los duelos individuales masculino 2 y femenino 1, a merced de no haberse jugado el duelo de los individuales femenino y masculino 2 y 1 respectivamente, el Rinconada consiguió dos puntos vitales para mantenerse en la lucha por la primera plaza para la segunda vuelta, gracias a las victorias de Leona Lee ante Ágnes Klára Korosi en 5 sets (8-11 10-11 11-2 11-7 9-11) mientras que Sacha Leveque era ampliamente superior a Uriel Canjura (6-11 7-11 11-4 5-11).

Al término del partido, Antonio Molina mostraba su visión de lo que ocurre en la actualidad en el Bádminton Rinconada: “Esto era algo que esperábamos que pasara hoy. La realidad es que las administraciones que deben aportarnos músculo económico como se acordó en su momento, no lo han hecho, y nosotros no vamos a poner en compromiso la historia del club viviendo por encima de nuestras posibilidades actuales. La situación es muy complicada, pues hay varios jugadores que no han podido estar aquí debido a que no tenemos capacidad económica para contar con ellos. En la entidad se prefiere no traer a nadie con promesas que no se saben si se van a cumplir y contar con lo que tenemos a día de hoy. Es triste que un equipo doce veces campeón de España y actual subcampeón de la competición tenga que venir a un encuentro donde se juega el liderato con cuatro jugadores disponibles de los seis que hacen falta, como mínimo. Estoy desmotivado, pero no por los jugadores que lo están dando, sino por la situación que atravesamos que no es nada agradable”.

Respecto al encuentro, Molina quiere “destacar el compromiso de los jugadores que han estado hoy aquí en Oviedo. Estos jugadores han demostrado estar muy por encima de la situación y están comprometidos con el club. Primero porque saben lo que está ocurriendo y segundo porque valoran y apoyan nuestro esfuerzo por sacar adelante el Bádminton Rinconada. A pesar de que hoy es uno de los días más complicados, es esperanzador ver como estos chicos y chicas quieren sacar esto adelante y quieren ayudar en todo lo que sea posible. Por ello tenemos esperanzas y vamos a luchar por el liderato. Después de todo, no le hemos perdido la cara al encuentro y nos hemos podido ir con un resultado más ajustado”.

Ahora, el Rinconada tendrá varios compromisos en casa, pues de los cuatro partidos restantes, tres jugará en casa, siendo un motivo más que importante para no dar por muerto al conjunto rinconero.