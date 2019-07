La chilena Yanara Aedo es el quinto fichaje del Sevilla Femenino

La delantera chilena Yanara Aedo fichó por el Sevilla para la próxima temporada procedente del Valencia Féminas.

Yanara Katherine Nicole Aedo Muñoz, de 26 años, es la quinta incorporación del equipo nervionense, que ya está inmerso en la pretemporada. Comenzó a jugar al fútbol en el Auracania Temuco, club de su localidad natal; y posteriormente, entre 2011 y 2014, formó parte del Colo Colo, con el que ganó nueve títulos, entre ellos la Copa Libertadores.

Posteriormente pasó a las filas del Washington Spirit (2015-16), pasando la temporada siguiente al Valencia, aunque volvió a alternar en esas dos temporadas entre el club ché y el Washington Spirit.

Siendo fija para José Letelier en la selección chilena, la pasada campaña en el equipo valencianista disputó 26 encuentros y anotó tres goles. "Estoy muy ilusionada, muy contenta de poder estar aquí ya que sé que es un club muy grande en España. Cuando me lo comentaron hace un par de semanas estaba en Chile y me puse muy contenta al recibir la noticia", declaró la protagonista, que añadió: "Hablé también con Pancha y me ha dicho que es un club con un proyecto interesante y que está intentando apostar mucho". En cuanto a su posición más cómoda dentro del terreno de juego, aseguró no tener preferencia por ninguna en concreto dentro del que pueda ser su papel principal: "Me ha tocado jugar en los dos extremos, en el centro del campo, como falso nueve... no tengo preferencias por ninguna posición, pero ahí es donde me siento más cómoda".