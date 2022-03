El día de gala del rugby sevillano

El rugby sevillano vivirá en el mediodía de este domingo una doble cita histórica. Los dos equipos principales de la ciudad disputarán sendas semifinales de las competiciones nacionales. Por orden cronológico, todo comenzará a las 12:30, cuando en el campo de Las Terrazas madrileño arrancará el duelo para meterse en la final de la Copa del Rey entre el Lexus Alcobendas y el Ciencias Enerside, que busca un éxito grande en el año de su Cincuentenario. Casi de forma paralela, a las 13:00, empezará en el campo de La Cartuja el enfrentamiento entre el Corteva Cocos y el Olímpico Pozuelo con la posibilidad de alcanzar el partido decisivo para ganar por segunda vez el título de la máxima categoría femenina de este deporte en España, la Liga Iberdrola.

Inversión de orden por aquello de ser el partido que se disputa concretamente en Sevilla. Las Cocodrilas tienen una posibilidad histórica de jugar delante de su público unas semifinales. Por una causa o por otra no lo han podido hacer desde su llegada a la élite del rugby femenino español. Hace dos temporadas, cuando lograron el título después de terminar la primera fase como líderes de la liga regular, el confinamiento por la pandemia acabó con esa ilusión de celebrarlo todo con sus fieles aficionados. El año pasado, tuvieron que jugar las semifinales contra el Complutense Cisneros en Madrid tras haber acabado como terceras la liga regular. Un ensayo sobre la hora las privó de meterse en la final al perder por 22-20.

Mariola Rus, la presidenta del Corteva Cocos, no niega su ilusión con esta cita en La Cartuja, con todo su público presente. “Es un encuentro histórico para el rugby femenino en casa. La primera vez que jugamos unos play off en Sevilla que nos pueden dar acceso a la final. Indudablemente, es un partido en el que necesitamos el apoyo de todos, contra un rival al que conocemos y respetamos al máximo”, apunta desde su puesto de máxima mandataria de un cuadro universitario que busca su segundo título en la máxima categoría después de haber renovado completamente su plantilla con la marcha de muchas jugadoras que fueron básicas en el anterior éxito.

Marco Caruz, presidente del Ciencias Enerside, también es un hombre feliz en estos días previos a la gran cita. “Éste es el resultado del trabajo bien hecho, contra todas las trabas y adversidades que nos encontramos a veces”, apunta reivindicativo el dirigente.

Una voz autorizada para analizar el rugby en Sevilla es siempre la de Javier Blázquez. Veterano periodista, ha sido jugador y ha conocido de primera mano los éxitos de esta espectacular modalidad deportiva en la ciudad. Siempre ha estado vinculado, además, a estos dos clubes por diferentes lazos. Para Blázquez, “es un fin de semana interesante, sin duda. El Ciencias ha compactado un gran bloque, un buen equipo. En casa se muestra muy fuerte y juega con ambiciones de ganar los partidos. Fuera de casa baja un poco su rendimiento y a veces no es capaz de reaccionar como debiera cuando el resultado se le pone en contra. Tiene potencial para ganar en cualquier campo y creo que acabará entre los seis primeros para el play off final de liga. Sabemos que es muy complicado, pero creo que la motivación de jugar una final de Copa en el Estadio de La Cartuja puede suponer un acicate para soñar con la campanada de ganar en Las Terrazas de Alcobendas en el año del cincuentenario”.

Respecto al Corteva, también lo tiene muy claro: “Las Cocos han merecido más a lo largo de la campaña. Un par de tropiezos en dos salidas -San Cugat y Olímpico- las alejaron del primer puesto. De cualquier modo, después de la fase regular hay que ir a un play off muy igualado entre las cuatro primeras. Andan todas en el mismo nivel. Para mí, sin duda, son favoritas para superar las semis. Y para optar a todo en la final. Si no hay bajas determinantes ese día, creo que van a reeditar título. Además, no sólo lo deseo, creo que lo merecen”, concluye en su análisis de los dos partidos Javier Blázquez.

El Corteva Cocos tendrá una ausencia importante en el partido contra el Olímpico. La centro Sasha Mahuika estaba advertida de suspensión y vio una tarjeta amarilla en los últimos minutos del intrascendente encuentro contra el Sant Cugat la semana pasada. El resultado es que no estará en las semifinales por sanción. Sí podrán contar Manu Sobrino y Suso Romero, en cambio, con Easter Savelio, que ya ha comenzado a entrenar tras sus problemas físicos y parece que no tendrá problemas para integrar un quince con un tremendo potencial para hacer frente a un Olímpico que tiene mucho más nivel que el mostrado en el 38-0 que se registró hace algunas semanas en uno de los últimos partidos de la liga regular.

Entrenador y jugador de ambos equipos

Una persona que tendrá la cabeza en dos lados será Manu Sobrino. Es el entrenador del Corteva Cocos y al mismo tiempo sigue siendo uno de los integrantes de la plantilla del Ciencias Enerside, aunque esta temporada apenas ha jugado por diferentes problemas físicos. “Este domingo tenemos el partido que tanto tiempo llevamos esperando, por fin podemos disputar las semifinales por el título en casa. Hasta este momento hemos cumplido ampliamente los objetivos de la temporada. Éramos conscientes desde un principio de que éste era un año complicado, había un cambio generacional de jugadoras muy importante, pero entre todos hemos logrado crear un gran grupo de trabajo, empezando por las jugadoras y siguiendo por el staff, un grupo muy sano y además, muy competitivo”, analiza la histórica cita del equipo femenino Sobrino.

Pero no quiere ningún tipo de confianza. “Nos enfrentamos al equipo que es, sin duda, la revelación de la temporada y al que vencimos hace dos semanas. Dicho esto, si pensamos que va a ser fácil estaríamos cometiendo un error enorme, Olímpico es un equipo muy fuerte que ha quedado terceras por hacer las cosas muy bien, por lo que tenemos que dar el 100% en los 80 minutos. Debemos transformar la presión en ilusión, es la culminación de una gran temporada de trabajo”, apunta Manu Sobrino.

En su faceta de jugador del Ciencias Enerside, también considera que “el domingo es un día histórico, con dos equipos sevillanos disputando semifinales en el máximo nivel del rugby en España, y puede serlo aún más. Tenemos que seguir demostrando que el rugby en el sur existe”. Es la gran ilusión de Manu en su doble faceta de entrenador y jugador.

Gran momento científico

El Ciencias Enerside llega a esta semifinal copera en uno de sus mejores momentos de la temporada. El quince entrenado por Manuel Mazo ha ido superando pruebas en La Cartuja y encima fue capaz de obtener el triunfo también en su reciente visita al Barça Rugby. El reto es complicado, ya que el Lexus Alcobendas es, posiblemente, el mejor equipo de este deporte en España en la actualidad, pero la ilusión por jugar la final en el Estadio de la Cartuja es un acicate importante.

Jesús León es un periodista especializado en el rugby hasta el punto de realizar ‘El Oval Sevillano’, una página que incluye podcasts en Radio Onda Joven Sevilla dedicados exclusivamente a este deporte. Para León, polifacético que también hace fotografías de gran calidad, “la clave en el partido de los madrileños estará en el dominio de la melé y en el maul, donde los madrileños son especialistas en su juego. El equipo, dirigido por el ex seleccionador de 7s, Tiki Inchausti, es muy completo en ataque, donde dominan en las fases de conquista, y en el maul y en la melé. Los granates combinan experiencia y talento, con varios de sus integrantes en la selección española como Santiago Ovejero o Gavin van der Berg. Alcobendas viene de perder en la última jornada de competición ante el Complutense Cisneros, aunque los madrileños sacaron un XV diferente al de otros partidos. Los científicos harán valer su buen trabajo en ataque y su estabilidad en defensa para llevarse un encuentro de altura. Las transformaciones y los puntapiés de castigo, con el jugador irlandés Cormac Fox, serán otra baza muy destacada en el juego de los científicos”.

También valora Jesús León el encuentro femenino. “Corteva Cocos llega a esta semifinal por el título con un gran rendimiento en su juego. Las verdinegras, dirigidas por Manu Sobrino y Suso Romero, han tenido un cambio generacional en su plantilla, donde los nuevos talentos han sido un gran empuje en el juego mairenero. El juego de las hispalenses se desarrolla sobre el maul y el saque de touche, con jugadoras dominadoras en esta especialidad como son las internacionales Margarita Rodríguez y Marieta Román. El ataque es una de las bazas a destacar en Corteva Cocos, con jugadoras determinantes como Marta Carmona o Lea Ducher, internacional con España Seven. El Olímpico es un equipo con experiencia en este tipo de fases, y que vuelve tras una temporada sin pelear por el título. Las ‘omegas’ no pudieron en su último duelo en Cartuja, donde finalizaron con 38-0 para las Cocodrilas, en un juego donde influyó la lluvia y el viento. El cuadro madrileño destaca también en una zona de delanteras muy fuerte, con las internacionales Isabel Rico, Cristina Blanco o Sidorella Bracic”.

‘El Oval Sevillano’ no tiene dudas en su pronóstico. “Con un dominio en su juego ofensivo, y en su especialidad como es la touche, las verdinegras podrán conseguir el triunfo y llegar a la final con opciones de pelear el título ante el ganador de la otra semifinal, que enfrentarán al CR Majadahonda y al Complutense Cisneros”, concluye con la esperanza de poder disfrutar de una doble final.