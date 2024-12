Dolorosa derrota para el Proin BM Sevilla ante el filial del Barcelona (20-29)

Sevilla/Dura derrota para el Proin BM Sevilla ante el filial del todopoderoso Barcelona, que se impuso finalmente en El Paraguas por 20-29. Los azulgranas barrieron en la segunda mitad a un equipo sevillano que acusó las numerosas bajas con las que se presentaba al partido y que se quedó sin aire en la segunda mitad para encajar un parcial de 10-20 después de haberse ido con ventaja en el electrónico de 10-9 al descanso.

El esfuerzo de la escuadra de Víctor Montesinos, por tanto, no sólo no tuvo ningún premio, sino que se llevó un castigo que se puede considerar incluso como excesivo. Las ausencias de Alberto Ruiz, Ángel Montoro, Julián López Mon, Javi Castilla y Toni Sánchez eran demasiadas para que no se acusaran a lo largo del encuentro ante un rival que llegaba en muy buena forma.

El filial del Barcelona, con muchos apellidos ilustres en sus filas, hijos de jugadores y entrenadores y también familiares directos de estrellas del balonmano mundial, era una dura prueba. Los sevillanos consiguieron neutralizarla mientras tuvieron aire y pudieron jugar al ritmo que les interesaba, es decir, con un juego controlado, con pausa y con ataques largos. Pero cuando los barcelonistas pudieron correr en la segunda mitad gracias a su físico superior todo se fue diluyendo para que las diferencias se incrementaran.

Era imposible luchar contra esa máquina de hacer balonmano, entre otras cosas porque las ideas ya se habían nublado y era inútil explotar todo el partido las percusiones de los laterales Saco y Dilan Belalcázar. Cuando el Barcelona fue ajustando su defensa, siempre con dos defensas por el centro encima del pivote Julio Morgado, las posibilidades de anotar fueron menores y por ahí se fue hundiendo el Proin BM Sevilla.

Sin embargo, la primera mitad sí tuvo muchos méritos después de colocarse en la salida con un 1-4 en contra. Los locales pelearon y realizaron un buen balonmano para ponerse por arriba en el marcador. Para ello también era fundamental la gran actuación de Kilian Ramírez en la portería, que, una vez más, estuvo bastante acertado en ese primer acto. Sus numerosas paradas fueron decisivas para que al intermedio se llegara con un 10-9 gracias a un último gol de Dilan Belalcázar prácticamente sobre la bocina final.

Los hombres de Víctor Montesinos se podían ilusionar con esa ventaja, pero todo se esfumó muy rápido con la excelente actuación individual de los jóvenes azulgranas, tales como Manuel Ortega, hijo de Antonio Carlos Ortega, entrenador actual del primer equipo barcelonista. Otros jugadores con apellidos ilustres eran Óscar Grau, Filip Saric o Quim Rocas. Pero también conviene destacar el juego de Jan Blas, autor de seis goles en el cómputo final.

La noche se cerró en negativo con la roja directa para Víctor Deco en el minuto 49 por un empujón que no fue sancionado inicialmente ni con falta siquiera, pero que posteriormente dejó aún más mermado al Proin BM Sevilla. Sí hubo algo positivo con la presencia de algunos juveniles como Lucas Caro, Francisco Vizcaíno o Mario García. Toca pensar, pues, en citas posteriores para volver a encauzar un camino que en estos momentos se ha vuelto a torcer.