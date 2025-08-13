Elche | La base del ascenso a la espera de un arreón de fichajes de Bragarnik

El Elche, que esta temporada regresa a Primera tras dos años de ausencia, ha apostado por mantener el bloque del ascenso, si bien aún espera el arreón final de su propietario, el representante argentino Christian Bragarnik, en los últimos días de mercado para acabar de reforzar el equipo.

El club ilicitano quiere aprovechar la ola de euforia que se ha instalado en la ciudad para intentar consolidarse en la élite y seguir creciendo a nivel deportivo, económico y social, con el apoyo de 27.000 abonados, su récord histórico.

Al frente del conjunto ilicitano estará por segundo año consecutivo Eder Sarabia, técnico que debutará en la máxima categoría como primer entrenador.

Sarabia contará con 14 jugadores que ya tuvo a sus órdenes el pasado curso, entre los que no se encuentran los argentinos Nico Castro y Nico Fernández, traspasados este verano.

El estilo de Eder Sarabia

La idea del entrenador es mantener su estilo futbolístico, cimentado en la posesión del balón y el juego ofensivo vistoso.

El veterano Matías Dituro, en la portería; los centrales Bigas y Affengruber, una de las revelaciones del pasado curso; los centrocampistas Febas y Aguado; el extremo Josan y el delantero Mourad, junto a Álvaro Rodríguez, forman la columna vertebral de un equipo aún por definir.

Hasta el momento, el Elche ha realizado seis incorporaciones, incluida la de Germán Valera (Valencia), ahora en propiedad tras jugar como cedido en la segunda parte del campeonato.

Los fichajes del Elche, cuya plantilla no quedará cerrada hasta el último segundo del mercado, son el portero Alejandro Iturbe (Atlético de Madrid), el lateral francés Léo Pétrot (Saint Etienne), el delantero Álvaro Rodríguez (Real Madrid), el centrocampista portugués Martim Neto (Benfica) y el defensa central Víctor Chust (Cádiz).

Tras una pretemporada con más sombras que luces, el equipo ilicitano llega preparado a un duro inicio de Liga con la ilusión de adaptarse lo antes posible a la categoría a la espera de los últimos fichajes, que, según indicó públicamente Sarabia, deben ser al menos cuatro y, a poder ser, seis.