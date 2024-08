España-Alemania: el bronce como cura

París/España llega este viernes a la lucha contra el bronce tras el varapalo de caer en semifinales contra Brasil. No por perder, y sí por la forma en la que ocurrió. Un partido en el que las de Montse Tomé se vieron superadas desde el inicio, sin opción a respuesta, y un 4-2 que se antojó hasta corto. Un duro golpe para las campeonas del mundo y de la Liga de Naciones que intentarán subsanar con un bronce que se juegan este viernes (15:00 horas) ante la potente Alemania.

Una selección germana a la que España nunca ha ganado. Tres empates y cuatro derrotas, la última, en la fase de grupos de la Eurocopa de 2022 (2-0). Aunque todo ello antes del gran momento del fútbol femenino español. Ese que no se vio contra Brasil. Un partido en el que un error de la guardameta Cata Coll en el minuto seis puso el marcador 1-0 a favor de una selección sudamericana que fue superior desde entonces.

Tras las semifinales, decepción y ganas de revancha en las futbolistas españolas, ponderando la posibilidad de ganar un bronce en su primera participación en los Juegos Olímpicos. Para ello tendrán que mejorar la imagen dada contra Brasil y aparcar las dudas que dejaron, empezando por el once inicial.

Sorprendió Montse Tomé colocando a Jenni Hermoso de inicio por segunda vez en el torneo. Su gol como revulsivo ante Colombia le hizo ganarse una titularidad que perdió Alexia Putellas. La doble ganadora del Balón de Oro solo jugó 14 minutos ante Brasil. Salió al terreno de juego con 3-0 abajo en el marcador y fue el último cambio de Montse Tomé. Realizó dos disparos con peligro, lo intentó pero no fue suficiente para obrar el milagro que sí logró España frente a Colombia en cuartos de final.

Alineaciones probables España: Cata Coll; Ona Batlle, Irene Paredes, Laia Aleixandri, Olga Carmona; Patri Guijarro, Aitana Bonmatí, Alexia Putellas; Athenea del Castillo, Salma Paralluelo y Mariona Caldentey. Alemania: Ann-Katrin Berger, Giulia Gwinn, Kathrin Hendrich, Marina Hegering, Felicitas Rauch; Janina Minge, Sjoeke Nusken, Sydney Lohmann, Klara Buhl; Jule Brand y Nicole Anyomi. Árbitro: Rebecca Welch (Inglaterra). Estadio: Estadio de Lyon (15:00).

Y ahora, en la lucha por el bronce, la titularidad de Alexia es una de las dudas de la seleccionadora, que tendrá que decidir si mostrar su confianza en la capitana Irene Paredes u optar por otra pareja de centrales de inicio. La 4 española cometió errores ante Colombia y Brasil, fue sustituida en el minuto 52, aunque, eso sí, en zona mixta tras el encuentro contestó a la defensiva sobre si se sentía señalada.

"Ya sé que os gusta buscar culpables. No te voy a permitir que me pongas ahí", dijo, cortante, la capitana. Y contra Alemania, en el tercer y cuarto puesto, le toca a Montse Tomé tomar una complicada decisión sobre una futbolista histórica que no atraviesa su mejor momento.

Tampoco España, por lo que la medalla de bronce supondría un reto y un alivio para una selección que lleva dos años haciendo historia, aunque para ello deberá superar a un equipo potente, habituado históricamente a llegar lejos en las grandes citas que solamente fue frenada por Estados Unidos.

Montsé Tomé durante la semifinal ante las brasileñas. / Kiko Huesca | EFE

"Tenemos energía, fuerza y ganas para luchar por el bronce"

Montse Tomé, seleccionadora española de fútbol, reconoció que la derrota ante Brasil en semifinales les produjo "emociones de rabia, frustración y pena", aunque admitió que, una vez recuperadas, tienen "energía, ganas y fuerza para pelear por el bronce" contra Alemania.

La seleccionadora espera a una Alemania "fuerte, como el equipo que es y lo que lleva haciendo en el torneo. Es un equipo que defiende, trata de hacer daño a la contra y cuenta con buenas jugadoras a la contra que conocemos bien. En algunos partidos han presionado más arriba y es un equipo que llega con jugadoras al área. La conocemos bien y sabemos la Alemania que es", dijo Tomé, en conferencia de prensa.

"Después del partido canalizamos las emociones de rabia, frustración y pena. Era el momento de sentirlos. Nos hizo daño pero el equipo ya está pensando en este partido. Tenemos energía, ganas y fuerza para pelear por el bronce y lo vamos a hacer. Vamos a entrenar e ir a por todas", señaló.

"Todos los equipos que estamos ahora para disputar este final del torneo estamos en las mismas condiciones. El equipo estará bien y preparado a todos los niveles y con energía de luchar por ese bronce que queremos", concluyó.