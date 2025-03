España defenderá su corona tras batir a Países Bajos en la tanda de penaltis

Valencia/Una parada de Unai Simón en el sexto lanzamiento de Países Bajos a Malen en la tanda de penaltis y el posterior gol de Pedri sellaron este la clasificación de España para la Final a Cuatro de la Liga de Naciones en el entregado estadio de Mestalla, que vio cómo la selección elevó a 23 su racha de partidos sin perder.

El pase se decidía en el estadio valencianista y Luis de la Fuente tocó su once titular para la gran noche. El seleccionador ha repetido en varias ocasiones que un partido contra Países Bajos está a la altura de una final de la Eurocopa y después del empate agónico de Mikel Merino en el 93 en Róterdam, hizo cuatro cambios. Mingueza y Huijsen en la defensa, Dani Olmo en el centro del campo y Oyarzabal en punta ocuparon el sitio de Pedro Porro, el lesionado Cubarsí, Pedri y Álvaro Morata en busca del pase a su tercera fase final consecutiva. Todo lo contrario que Ronald Koeman, que volvió al banquillo de Mestalla 17 años después y solo hizo el cambio obligado de Ian Maatsen en el lateral derecho por el expulsado Jorrel Hato.

No hubo tifo en Mestalla como en Róterdam, pero el estadio valencianista se llenó de banderas rojigualdas y entonó desde el principio el "a por ellos" con intensidad. Y así lo hizo la selección. En cuanto España superó la presión alta de Países Bajos, Nico Williams ancó veloz por la izquierda para liderar una jugada que acabó en penalti. A los ocho minutos, Van Hecke derribó a Oyarzabal y el delantero se plantó ante Verbruggen. El meta neerlandés le adivinó las intenciones al español, pero el chut fue imparable: duro y ajustado al palo derecho. Como en el partido de ida, España se adelantó pronto.

Lamine Yamal y Nico Williams apretaban a una inofensiva Países Bajos que fue sostenida por su guardameta en el que fue un gran inicio español. Tras un gol anulado a Oyarzabal por fuera de juego, Verbruggen apareció con un paradón a Nico Williams y atrapó un suave testarazo de Le Normad. España controlaba, pero desde el minuto quince no volvió a chutar a portería. El ímpetu inicial de España se diluyó y se transformó en un ritmo espeso con un Lamine que no acertaba en los pases. Pero la selección no sufría y en Países Bajos era Frimpong contra el mundo.

Tras el descanso, España volvió a salir con decisión, pero Países Bajos dio un paso al frente. Unai Simón, tuvo que emplearse para imponerse a Kluivert en el mano a mano.

España padecía sin balón y, en una de las llegadas al área de la selección neerlandesa, Le Normand agarró a Depay, que fue el encargado de ejecutar la pena máxima con un tiro a la escuadra nueve minutos después de la reanudación. Con el recuerdo del partido en De Kuip, la selección de Koeman se sentía poderosa y se quedó cerca de remontar otra ocasión de Depay que salvó Unai Simón.

Pero para ser campeón hay que saber sufrir y España supo aguantar en el peor momento. En medio del descontrol, Nico y Lamine encontraron el camino para que Oyarzabal hiciera el resto. Verbruggen se impuso en el uno contra uno, pero el futbolista de la Real Sociedad creyó en la jugada y cazó el rechace con la testa para volver a adelantar a España en el 67.

Doce minutos duró la selección por delante en el marcador. Países Bajos aprovechó los desajustes defensivos de España y, tras un error en la frontal de Dani Olmo, Maatsen volvió a empatar con un golazo inapelable.

De la Fuente dio entrada a Pedri para tener más el balón y a Mikel Merino en busca de la épica. Pero fue la 'Oranje' quien se quedó más cerca de marcar con Rijnders y Depay, que se toparon con un colosal Unai Simón para ir a la prórroga.

Como los grandes jugadores, Lamine Yamal apareció cuando más se le necesitaba. El joven futbolista se inventó una genialidad para poner el 3-2 con un exquisito control, recorte y golazo en el 103. Pero Xavi Simons volvió a empatar desde los once metros el encuentro tras ser derribado por Unai Simón seis minutos después. Países Bajos la tuvo en los últimos instantes, pero la máxima igualdad tuvo que ser resuelta en los penaltis.

España se impuso en una tanda de penaltis agónica (5-4) que resolvieron Unai Simón con una parada clave para mantener el 4-4 y Pedri con el gol final tras el larguero de Lang y la parada de Verbruggen a Lamine Yamal. Los actuales campeones de Europa y de la Liga de Naciones ya están en la final a cuatro.