La gran liebre con la que contará el Maratón de Sevilla 2025: el oro olímpico Selemon Barega

Sevilla/El Zurich Maratón de Sevilla contará en la línea de salida con el etíope Selemon Barega como gran estrella el próximo día 23 de febrero. Tras confirmarse su debut en esta prueba, el alcalde, José Luis Sanz, ha destacado que "Sevilla es un reclamo para los grandes atletas; que un deportista de primerísimo nivel como él haya elegido nuestro maratón para debutar en esta distancia, lo acredita. Estamos trabajando para convertir el Zurich Maratón de Sevilla en uno de los mejores del mundo y hechos como éste lo demuestran".

"Estoy convencido de que la edición del 40 aniversario del Zurich Maratón de Sevilla va a ser histórica", ha resaltado Sanz este viernes. La expectación por el debut de Barega en esta distancia es máxima en el mundo del atletismo, informa el Consistorio en una nota de prensa.

El oro olímpico en los 10.000 metros en Tokyo 2020, campeón del mundo de 3.000 metros en pista cubierta y subcampeón del mundo de 5.000 metrios y uno de los mejores fondistas del panorama actual, se encuentra en un gran momento de forma tras correr el medio maratón de Valencia en 58:57 como parte de su preparación para el Zurich Maratón de Sevilla, o ser tercero en los trials etíopes de 10.000 metros "con unos estratosféricos 26:34, previo a los pasados Juegos Olímpicos de París, donde fue séptimo".

Un tiempazo para el asfalto hispalense

Su marca personal en medio maratón es de 57:50, a menos de 20" del récord del mundo, la séptima mejor de la historia. En este sentido, el etíope contará con tres liebres a su disposición para su esperado debut sobre los 42.195 metros, y aunque no decidirá hasta la semana de la carrera el ritmo al que intentará cubrir la prueba, "es el gran favorito para la victoria en el asfalto hispalense y para pelear por una de las grandes marcas del año".

"Barega, por calidad, resultados, juventud y trayectoria, es una de las figuras llamadas a liderar el maratón mundial en los próximos años". El atleta entrena en su país junto a un nutrido grupo de deportistas de primer nivel, y se decidió a debutar en Sevilla el pasado verano aconsejado por compañeros como Deresa Geleta (vigente ganador y recordman del Zurich Maratón de Sevilla) y Alemu Megertu, ganadora de 2022 y también recordwoman del trazado andaluz: "el maratón más llano de Europa y absolutamente perfecto para lograr grandes marcas por su clima privilegiado en febrero, por estar a nivel del mar y por el diseño del recorrido con poquísimas curvas".

Récord histórico de participación

El Zurich Maratón de Sevilla celebra su edición número 40 el 23 de febrero, a las 8:30 horas, y ha agotado los 14.000 dorsales disponibles, su récord histórico de participación. En su pasada edición se coló entre los seis maratones más rápidos de la historia con hasta once récords nacionales batidos y se convirtió en la prueba con mayor número de atletas sub 2h10' y 2h15', y la segunda con mujeres sub 2h30' de todos los tiempos, ha logrado ya superar para 2025 algunos de los récords de participación, con un 21% de mujeres inscritas (17% en la última edición) y más de la mitad de corredores extranjeros (53% frente al 47% de 2024).