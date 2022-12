Así es la explicación a las fotos de la vergüenza en el Países Bajos - Argentina

El partido de cuartos de final entre Países Bajos y Argentina ha sido el más polémico de lo que se lleva disputado en el Mundial de Qatar 2022. Las escenas del final fueron barriobajeras por parte y parte y entre críticas al arbitraje de Mateu Lahoz casi todos los futbolistas, de ambas selecciones, quedaron retratados por sus gestos antideportivos.

Particularmente viral ha sido una foto que ha circulado por todas las redes sociales en la que los futbolistas argentinos antes incluso de festejar el triunfo en el último penalti transformado por Lautaro Martínez se dedican a mofarse de los jugadores de Países Bajos, que caen hundidos tras la eliminación en esa tanda de penaltis.

En las imágenes que acompañan a esta información se observa cómo Otamendi se gira incluso para hacerle el gesto de las celebraciones de Riquelme en la cara a todos los futbolistas de Países Bajos. ¿La razón? La polémica relación entre el seleccionador neerlandés, Louis van Gaal, con Riquelme, una estrella del fútbol argentino en la época del Barcelona.

Pero no sólo Otamendi se vuelve hacia sus rivales, también Di María hace gestos, igual que Leandro Paredes, el sevillista Montiel y Mac Allister. Mientras tanto, Messi corre lanzado para celebrar con Dibu Martínez y Pezzella, Enzo Fernández y Tagliafico expresan su alegría por libre.

Hasta aquí lo que aparece en las dos fotografías que dejan en muy mal lugar a los argentinos por su antideportividad y por no haber sabido ganar. Pero también un periodista nacido en el país sudamericano quiso que se conocieran todos los hechos y ha publicado un vídeo con una cámara cenital de las que recorren el terreno de juego en la que se pueden hallar las explicaciones a esa explosión de rabia tras el último penalti.

Messi 🤬😂“Que miras bobo”“What are you looking at you fool” #WorldCup pic.twitter.com/T9eItrMihX