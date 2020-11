Posibles altas y bajas en la NBA para la 2020-2021

Lo que se temía llegó a la organización de los Rockets con las interrogantes sobre si en los planes de futuro de las estrellas, el escolta James Harden y el base Russell Westbrook, estará el seguir dentro del equipo de Houston.

Los Rockets empiezan a enfrentar una temporada baja de varios cambios, entre los cuales se encuentra el futuro de Harden y Westbrook, quienes de acuerdo a varias fuentes cercanas al equipo no tienen todavía muy claro como será la nueva etapa que inician con el equipo.

La salida inesperada del veterano entrenador Mike D'Antoni y del gerente general Daryl Morey, nuevo presidente de operaciones de los Sixers de Filadelfia, ha dejado a Harden y Westbrook llenos de preocupación y más después de los nuevos profesionales que han ocupado sus respectivos cargos.

El dueño de los Rockets, Tilman Fertitta, que se decidió por un joven de la organización, Rafael Stone, como nuevo gerente general, también sorprendió con la aprobación del poco experimentado Stephen Silas como entrenador del equipo.

Aunque los mismos se dieron después que Fertitta los consultó con ambos jugadores, ahora tanto Harden como Westbrook, a través de sus representantes quieren estar informados de cuales son los planes concretos deportivos que tienen los Rockets de cara al futuro.

Fertitta, Stone y Silas han enfatizado que la franquicia sigue comprometida a ser contendiente mientras presenta a los dos All-Stars en su mejor momento y a los que esperan darles la ayuda que necesiten.

Sin embargo, las preocupaciones de Harden y Westbrook de que las posibilidades de que Houston sea un contendiente podrían estar disminuyendo, ha dejado a la organización temerosa de que el compromiso de las superestrellas de permanecer con los Rockets pueda estar en duda.

Ninguno de los dos jugadores ha solicitado un intercambio, pero la posibilidad de que lo hagan existe y más ante el reforzamiento que están haciendo otras franquicias que son rivales directos de los Rockets en la Conferencia Oeste.

Harden, de 31 años, ha sido un All-Star en las ocho temporadas desde que llegó a Houston, ganó el premio de Jugador Más Valioso (MVP) en 2017-18 y terminó entre los tres primeros, votando otras cuatro veces en los últimos seis años, y reclamando los últimos tres títulos de líder encestador de la NBA.

A Harden se le deben 131,5 millones de dólares durante las tres temporadas restantes de su contrato máximo, incluida una opción de jugador de 46,9 millones de dólares que tiene para la temporada del 2022-23.

Mientras que a Westbrook, quien, mañana, jueves, cumplirá 32 años, también se le deben 131,5 millones durante las próximas tres temporadas y tiene una opción de jugador de 46,7 millones de dólares en el 2022-23.

Westbrook ganó el premio de Jugador Más Valioso (MVP) de la temporada 2016-17 e hizo su novena aparición en el Juego de las Estrellas la temporada pasada, que terminó con el base All-Star jugando con una lesión luego de que se recuperó de una distensión en el cuádriceps derecho durante la primera ronda de la postemporada.

Aunque los dos jugadores estuvieron de acuerdo en el fichaje de Silas como el nuevo entrenador de los Rockets, el equipo de Houston tendrá que tener la temporada 2020-21, que está prevista comenzar el próximo 22 de diciembre, ganadora si quiere que Harden y Westbrook puedan continuar con el equipo.

La temporada pasada los Rockets terminaron con marca ganadora de 44-28, como campeones de la División Suroeste, y perdieron en la segunda ronda de los playoffs frente a Los Angeles Lakers, que luego acabaron como campeones de la NBA.

Ban Adebayo cae enteros en los Heat

Parece poco probable que los Heat de Miami den al pívot titular Bam Adebayo una extensión de contrato, de acuerdo con Albert Nahmad, experto en topes salariales de la NBA. Nahmad señaló que aunque Adebayo, de 23 años, es elegible para una extensión máxima de contrato esta temporada baja, parece poco probable que los Heat se la den.

Agregó que la razón es que hacerlo evitaría que los Heat creen un espacio salarial máximo para el verano del 2021. A Miami le gustaría conservar su núcleo y al mismo tiempo dejar un espacio futuro para los mejores agentes libres como el ala-pívot griego Giannis Antetokounmpo, que ahora está con los Bucks de Milwaukee.

Lo anterior significaría que no pueden extender un contrato a Adebayo esta temporada baja, según Nahmad.

Adebayo tuvo una buena temporada en el 2019-20 y ayudó a los Heat a su impresionante carrera en las Finales de la NBA como campeones de la Conferencia Este. El pívot titular de los Heat consiguió promedios de 15,9 puntos; 10,2 rebotes y 5,1 asistencias por partido y terminó segundo en la votación del Jugador con Mayor Progreso de la liga.

VanVleet busca salir de los Raptors y tratar la agencia libre

Con la agencia libre de la NBA programada para comenzar la próxima semana, el base Fred VanVleet tiene los ojos puestos en presentarse por primera vez y conocer el valor real que puede tener de cara a su futuro.

"Estoy tratando de que me paguen", dijo VanVleet en una aparición en el podcast "The Old Man and the Three" de J.J. Redick. Agregó que "No soy tímido por eso".

VanVleet, de 26 años, llega al mercado con una desarrollo impresionante construido durante cuatro temporadas con los Raptors de Toronto, equipo al que en la temporada 2019-20 les ayudó a ganar el título de campeones de la NBA.

El jugador no reclutado ha emergido en las últimas dos temporadas, terminando el más reciente campeonato con sus mejores promedios como profesional de 17,6 puntos; 6,6 asistencias; 3,8 rebotes y 1,9 robos de balón en 54 partidos que disputó.

Durante los playoffs también lideró a los Raptors con un promedio de 19,6 puntos en 11 partidos antes de que estos fueran eliminados por los Celtics de Boston en el séptimo partido de la ronda de semifinales de la Conferencia Este.

"No tengo que decirle a la gente que valoro ganar", comentó VanVleet, quien agregó que "nunca he estado en un equipo perdedor en toda mi vida. Gané un campeonato, y ahora es el momento de cobrar".

"Sólo llevo cuatro años, pero siento que estoy a punto de florecer aún más, con más protagonismo y asumiendo más responsabilidad en el juego", subrayó VanVleet.

El base de los Raptors también dijo que "voy a estudiar todas las ofertas sobre la mesa. Sé que valgo, y veré si sus mentes están en el mismo lugar que la mía. Si no, entonces tomaremos el mejor trato sobre la mesa".

La agencia libre de la NBA comenzará el próximo 20 de noviembre, dos días después que se haya celebrado el sorteo universitario, que este año fue aplazado por la pandemia del coronavirus.

Duncan dejará el puesto de entrenador asistente de los Spurs

Tim Duncan, ex jugador estelar de los Spurs de San Antonio, dejará el puesto de entrenador asistente de tiempo completo con el equipo tejano.

Lo anterior lo informó una fuente, que respalda la versión que dio a conocer previamente el diario New York Times.

Duncan, parte de la generación 2020 del Salón de la Fama, pasó la temporada pasada en el personal del veterano entrenador Gregg Popovich.

Pero no viajó ni estuvo con el equipo en la "burbuja" de Orlando (Florida), para el reinicio de la NBA, que al final le costó quedarse fuera de los playoffs en la Conferencia Oeste.

Duncan permaneció en San Antonio para ayudar al ala-pívot LaMarcus Aldridge a rehabilitarse de una cirugía del hombro derecho que le costó perderse el final de temporada.

Popovich atribuyó a Duncan el mérito de ser factor clave en la creación y mantenimiento de la cultura que ayudó a los Spurs a ganar cinco campeonatos de la NBA.

Duncan pasó toda su carrera de 19 años jugando para el equipo de San Antonio, con el que logró que lo seleccionasen 15 veces al Partido de las Estrellas, dos nombramientos de Jugador Más Valioso (MVP), tres MVP de las Finales y un premio de Novato del Año.

Después de que Duncan aceptara convertirse en entrenador asistente, Popovich indicó que no anticipaba que el exjugador tuviera una permanencia prolongada en el banquillo.

"Algo me dice que no va a ser su pasión en la vida, pero va a estar genial este año", comentó Popovich en los medios de comunicación de los Spurs antes del inicio de la temporada pasada.

La premonición de Popovich se cumplió al conocerse la decisión de Duncan de dar por concluida su corta experiencia de sentarse en el banquillo como técnico.