El Fundación Cajasol Andalucía busca la tercera victoria consecutiva en Liga

El Fundación Cajasol Andalucía atraviesa el mejor momento de la temporada y así llega al encuentro de este sábado (18:00) que enfrentará a las nazarenas al OCISA Haro Rioja Voley en el pabellón El Ferial. Las de Ricardo Torronteras suman cinco victorias consecutivas, con las de la Copa de la Reina incluidas, y quieren mucho más.

La pasada jornada vencieron de forma contundenteal CV Sayre CC La Ballena a domicilio por 0-3 en la vuelta a la competición liguera. Esta victoria ha colocado al club nazareno en los puestos altos de la clasificación empatados con el CV Melilla que está completando una gran temporada a pesar de ser un recién ascendido.

Por otra parte, el OCISA Haro Rioja Voley llega con la dinámica opuesta, las riojanas suman cinco derrotas consecutivas y no encuentran esa versión que las llevó a disputar la Copa de la Reina. Allí mismo, el Fundación Cajasol Andalucía se impuso por un claro 3-0 en los cuartos de final.

En la primera vuelta, las de Esther López se llevaron dos puntos del pabellón de Los Montecillos tras vencer 2-3. No será nada fácil este encuentro que se prevé igualado en todas sus facetas. La pasada jornada,el OCISA Haro Rioja Voley puso las cosas muy complicadas al Avarca de Menorca a domicilio aunque terminaron cayendo por 3-1. La incorporación de Anne Cengotitabengoa les ha dado un plus que esperan aprovechar en esta parte determinante de la competición.

Las de Ricardo Torronteras quieren aspirar a lo más alto de la clasificación y afianzar su plaza en los playoffs buscando estar entre los cuatro primeros al término de la liga regular para jugar con el factor cancha en los cuartos de final. Para eso debe sumar puntos lejos de Los Montecillos tal y como hizo la pasada jornada y quieren hacerlo en esta nueva fecha.