El Fundación Cajasol Andalucía busca un milagro en Atenas

El desafío es mayúsculo, pero el Fundación Cajasol Andalucía ya ha demostrado en más de una ocasión su capacidad para sobreponerse a situaciones adversas y salir victorioso de escenarios complejos. Ése es el espíritu con el que el equipo nazareno viajará este próximo jueves a Grecia para disputar, a las 19:00 horas, el encuentro de vuelta ante uno de los rivales más potentes de la competición.

Las de Ricardo Torronteras cedieron el pasado jueves por 0-3 en el pabellón Francisco de Dios Jiménez (Los Montecillos) tras un exigente choque en el que compitieron de tú a tú, especialmente en el segundo set, antes de que el poderío físico y la calidad visitante acabaran decantando el marcador, todo ello en un ambiente inmejorable con el apoyo de la afición nazarena. Para seguir adelante, el Fundación Cajasol Andalucía deberá imponerse por 0-3 o 1-3 en Atenas y forzar así el set de oro a quince puntos que se disputaría a continuación.

El rival será un GS Panionios histórico, fundado en 1925 y que vive uno de sus mejores momentos tras proclamarse campeón de la Supercopa de Grecia. Su plantilla cuenta con figuras de talla internacional, entre ellas Polina Rahimova, referente mundial del voleibol y poseedora del récord histórico de 58 puntos en un partido, logrado el 12 de diciembre de 2015 en el triunfo 3-2 del Toyota Queenseis ante Hitachi Rivale en la V-League japonesa. Campeona de liga en Turquía, Brasil, Corea, Japón y Azerbaiyán, además de vencedora de la Golden League con su selección, Rahimova ha sido máxima anotadora y MVP en las ligas más exigentes del mundo.

A su lado destaca también Elitsa Vasileva-Atanasijević, ex capitana de la selección búlgara y campeona de la Champions League, cuyo palmarés incluye la Supercopa de Italia y el oro en la Golden League, y que aporta al conjunto griego la experiencia de haber brillado en las principales ligas europeas y en Rusia.

El conjunto heleno llega tras caer derrotado por 3-2 frente al líder de su competición doméstica, el CV Panathinaikos, pero con una meritoria tercera posición que las sitúa como candidatas al título. Por otra parte, el Fundación Cajasol Andalucía perdió este sábado en su visita al Emalsa Gran Canaria, uno de los conjuntos más fuertes de la Liga Iberdrola por 3-1. Actualmente el equipo de Ricardo Torronteras está situado en séptima posición con veinte puntos, a tan sólo tres puntos del cuarto clasificado en la siempre apretada Liga Iberdrola.

Por segundo año consecutivo, el Club Voleibol Esquimo disputa los octavos de final de esta competición europea, siendo la primera vez que vence en dos eliminatorias consecutivas: la anterior frente al Dynamo Apeeldorn y la de treintaidosavos de final frente al VK Slovan Bratislava.

El Fundación Cajasol Andalucía continuará con la Liga Iberdrola este sábado en casa frente al Avarca de Menorca, colíder de la competición, a las 18:00 horas.