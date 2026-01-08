El Fundación Cajasol Andalucía, sin opciones ante el Panionios en Europa

El Fundación Cajasol Andalucía no pudo alargar su sueño europeo con otra tarde histórica en Los Montecillos como aquella hace poco más de un año donde consiguió vencer a otro equipo griego como el Panathinaikos. Pero no fue posible y el Panionios, un todopoderoso europeo, se impuso con autoridad por 0-3 a las de Ricardo Torronteras en los octavos de final de la CEV Challenge Cup, por lo que todo queda a expensas de una heroicidad en la vuelta para no despedirse del torneo continental.

Comenzó el encuentro con el Esquimo alentado por su afición, pero el cuadro heleno dejó patente pronto su mayor nivel y con el 3-9 el técnico local tuvo que pedir tiempo muerto en busca de soluciones para superar el altísimo bloqueo y el gran saque rival que complicó mucho el juego de las nazarenas. Una estrella mundial como Atanasijevic tiraba del equipo para no dejar al conjunto sevillano hacer su juego. Aun con el 10-16 en contra, una gran Maguilaura Frías se rebeló demostrando que es una de las mejores jugadoras de la Liga Iberdrola y puntuó para remar a contracorriente. Pero poco más se pudo hacer en este primer set que se terminó marchando por 18-25.

En la segunda manga cambiaron las tornas de inicio. El Fundación Cajasol Andalucía fue valiente, se ordenó en bloqueo y arriesgó al servicio para poner un 9-5 que tuvo que parar el técnico visitante. El partido estuvo marcado por la presencia del videocheck y que intervino en numerosas ocasiones durante el encuentro. El tiempo muerto surtió su efecto y el diez iguales volvió al marcador. Jada Burse se sumó en ataque a la Maguilaura Frías y volvió a despegar al equipo en el marcador hasta un ilusionante 18-14. Pero todo estaba en contra e Isabel Barón, líbero del conjunto nazareno, tuvo que ser sustituida con una lesión de tobillo en un momento decisivo. La renta se esfumó y con el 20-20 otra estrella mundial como Polina Rahimova marcó diferencias para que el set cayera del lado griego por 23-25 por pequeños detalles.

Poco pudo hacer ya un tercer set donde no hubo nada que destacar frente a un Panionios que impuso su físico y su juego para sumar con facilidad. En un abrir y cerrar de ojos el marcador ya iluminaba un 7-17. No dejó de trabajar e intentar buscar soluciones el Esquimo, pero el cuadro heleno cerró el partido con el 12-25.

El Fundación Cajasol Andalucía viajará este sábado a Gran Canaria para enfrentarse el sábado al Emalsa Gran Canaria en la segunda jornada de la segunda vuelta de la Liga Iberdrola. Posteriormente viajará a Grecia, donde el próximo jueves jugará en Atenas la vuelta de los octavos de final de la CEV Challenge Cup donde el equipo nazareno necesita vencer por 0-3 ó 1-3 para forzar el set de oro.