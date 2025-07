La Fundación Cajasol garantizará la inscripción del Hereda Sevilla en la Liga ACB como copropietaria

La Fundación Cajasol, cuyo nombre ya inspira un fuerte vínculo histórico con el baloncesto sevillano, se compromete a dar un decisivo respaldo para que la inminente temporada, la Liga ACB retorne a la capital hispalense. Vistos los problemas para que el Hereda Sevilla que preside Pedro Fernández cumpla con las condiciones mínimas para que su club se inscriba en la próxima Liga ACB, derecho que se ganó en las canchas la pasada campaña, la Fundación Cajasol se ofrece como providencial recurso.

Fuentes de toda solvencia de la entidad sin ánimo de lucro han afirmado a Diario de Sevilla que "o bien con una significativa entrada en el capital de la sociedad, o bien con un sólido patrocinio, la Fundación Cajasol tiende su mano para que la viabilidad del proyecto en la Liga ACB sea un hecho. Una ciudad como Sevilla no puede quedarse fuera del baloncesto de élite si se lo ha ganado deportivamente".

Y el propio Pedro Fernández confirma a este periódico los contactos, vitales para que el proyecto adquiera el músculo necesario: "La Fundación Cajasol accede a entrar en el capital para esa inyección que será un paso clave para hacer lo que quiero, que es ganar la ACB. Un apoyo como el de la Fundación Cajasol es muy importante. Ya no es el Sevilla Baloncesto de Pedro Fernández, sino de la Fundación Cajasol. Estoy entregado a lo que Fundación Cajasol y Pulido quiera. Si quiere que nos llamemos Fundación Cajasol, también me gusta mucho esa denominación", comentó con su habitual locuacidad.

"Que sea copropietario es un salto cualitativo. Es el refrendo que necesitábamos para consolidar el equipo y avanzar. Pulido se fía personalmente de lo que estamos haciendo. Ha apostado por nosotros sin saber si llegamos o no y tiene el compromiso de a mayores, más. He llamado a ACB varias veces y no me cogen el teléfono", añadió el propietario de una entidad desvinculada ya por completo del Real Betis Balompié.

La pasada semana trascendió que el Hereda Sevilla no podía cumplir con los requisitos mínimos para poder ser inscrito en la Liga ACB, cuya asamblea está prevista para el próximo 24 de este mes de julio. En ella, habrá una decisión al respecto. El Covirán Granada ha movido ficha y presiona para ocupar esa posible plaza vacante, que perdió con su descenso deportivo.

La aportación de la Fundación Cajasol se antoja decisiva para que la Liga ACB dé su visto bueno a una documentación que debe reflejar la viabilidad económica del proyecto.