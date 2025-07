"Prevaricación" y filtraciones, declaraciones cruzadas entre Hereda Sevilla y el Granada

Este martes a las 23:59 se acabó el plazo para que el Hereda Sevilla entregará todos los documentos para estar en la ACB. El club hispalense a través de un comunicado superada la medianoche confirmaron que ya habían remitido toda la documentación. Sin embargo, el lío sigue aún y aunque parece que en Granada están convencidos que volverán a jugar la próxima temporada en la máxima categoría, la realidad es que ambos clubes deben esperar a que la ACB tome una decisión y esta podría alargarse hasta el próximo 24 de julio en la que asamblea se pronuncie.

El presidente del Coviran Granada, Óscar Fernández pasó este mediodía por Radio Marca en el que explicó que no tienen la confirmación oficial aún de la ACB. “Tenemos mucha información de que no han cumplimentado toda la documentación y desde aquí lo sentimos mucho porque la afición de Sevilla era la que se merecía estar. Nosotros nos encontramos con esta opción y nos lo merecemos estar un año más”.

En cuanto al comunicado que sacó el ya Hereda Sevilla, el presidente explicó que “eso no es real”. “Lo que nos llega es extraoficialmente y además de círculos cercanos del propio Betis y que no iban a salir desde hace tiempo y lo que ayer no se cumplimentó en tiempo y forma”, añadió. “Tenemos la mágnifica relación con los clubes y la ACB para tener la información y lo que nos ha llegado es que entendemos que hay determinadas partes que no se han cumplido por lo que sabemos, no directa de la ACB”, explicó el presidente Óscar Fernández.

En la misma línea siguió su entrenador Ramón Dias Sánchez que señaló que “el rumor llega a todas las agencias y los jugadores”.”Todo el mundo dice que Granada es un equipo ACB”.

Pedro Fernández a través de su cuenta en Tik Tok personal respondió a través de unos vídeos en el que sigue insistiendo que de manera oficial no le han comunicado nada. “Todo esto hace daño a la realidad del país, el señor que ha bajado lleva diciendo que se va a quedar desde hace tiempo”. “Yo puedo jugar que no he recibido ninguna notificación oficial, lo que sé lo sé por las redes y los artículos. En cuanto la tenga yo la manifestaré. Lo que me parece raro es que dicen que no estoy” explicó Pedro Fernández que sigue convencido.

También le mandó un mensaje a los medios que ya han anunciado el ascenso del Granada al ACB.“Ya están dando por hecho la denegación del ascenso ACB y yo le agradecería a los medios que me dieran esa carta y por qué ellos la tienen antes que ellos”.

Lo único que está claro tras este intercambio de conversaciones es que aún no hay confirmación oficial de la ACB y además esta decisión no sólo afecta a los nazarís y los sevillanos, sino también podría causar un efecto dominó en las categorías de la Segunda FEB y Tercera FEB.