El Betis Baloncesto, a la espera de la decisión de la ACB

Sevilla/La fecha del 15 de julio era clave para saber si el Betis Baloncesto, futuro Hereda Sevilla Baloncesto o cualquier otro nombre si un patrocinador principal paga, consumaba en los despachos el logro deportivo conseguido en la cancha. Y de momento habrá que esperar, porque la ACB debe analizar toda la documentación presentada por el club sevillano, aunque a última hora de ayer se filtró que la plaza sería para Granada al no estar en regla todo el papeleo. Eso sí, todo se produjo un par de horas antes de que se cerrase el plazo a las 23:59 de este martes, tiempo para que desde la entidad hispalense aún pudiera mandarse los papeles necesarios que ahora analiza la patronal antes de tomar una decisión final sobre la afiliación del Betis o invitar al Covirán Granada.

Desde la capital nazarí se mantiene su postura. A última hora de ayer era tanto lo que le quedaba al Betis para cumplir que lo han dado por hecho. Pero en esta pasada madrugada Pedro Fernández, presidente y dueño del club hispalense, subió a redes sociales un par de vídeos asegurando que “se ha cumplimentado en tiempo y forma los requisitos solicitados por la ACB”. “Se ha cumplimentado el pago del canon por transferencias varias que ya tiene la ACB, y la auditoría. Había dos cuestiones a debatir que se han debatido y creo que han quedado perfectamente aclaradas en el informe último. Las deudas con la Seguridad Social y Hacienda y están certificadas a cero, con lo cual sólo espero la autorización. Estoy muy tranquilo y muy seguro”, aseguraba el dirigente. Después publicó un segundo vídero: "He visto mucha snoticias diciendo que la plaza es de Granada. Supongo que esos periodistas pertenecerán a la asamblea de la ACB... Riteró y ya se verá que toda la documentación esta aportada. Sería el primer caso en que lo denegaran. No entiendo la situación", aseguró.

Poco después, minutos antes de las 01:00, el club era el que comunicaba oficialmente estos trámites en una nota: “Informamos que en el día de ayer hemos completado la entrega de toda la documentación exigida por la ACB, cumpliendo con los requisitos establecidos dentro del proceso de inscripción para la temporada 2025-26. La documentación ha sido remitida dentro del plazo estipulado y conforme a los criterios marcados por la propia ACB. A partir de este momento, el Club queda a la espera de la resolución oficial por parte del organismo competente”.

Haber presentado formalmente la documentación, en tiempo y forma, no da derecho a nada por sí mismo. Es la ACB la que analiza la documentación antes de dar el OK y en ello estaría ahora, siendo la siguiente fecha clave el 24 de julio, en la que la asamblea toma la decisión final, al menos formalmente, aunque es de esperar que haga antes algún tipo de comunicación.

Y es que hay clubes que esperan la resolución para seguir con sus planificaciones. No se trata sólo de Granada y Betis, sino que si el equipo sevillano no es aceptado se produciría un efecto dominó en Primera FEB y Segunda FEB por la plaza que pudiera dejar el Betis, que al no presentar la documentación para la segunda categoría nacional podría quedarse fuera de toda competición. El Morón, por ejemplo, es uno de los equipos que presentó la documentación y podría aspirar a esa plaza en Primera FEB. Eso sí, en caso de resolución negativa no sería de extrañar que el club hispalense iniciase una serie de procesos legales con el objetivo de lograr certificar su ascenso.

Precedentes contra la ACB

Desde que la Comición Nacional de los Mercados y la Competencia anulara las condiciones de ascenso a la Liga Endesa (CNMC), en la que se imponía un canon de unos siete millones, todo ha sido más fácil para los clubes que querían subir y desde 2017 ha habido un flujo normal. Años antes, muchos se quedaron a las puertas y la liga, por momentos, se convirtió en un coto cerrado.

Pese a ello, antes ya hubo denuncias con sentencias a favor de clubes que pelearon su derecho en los tribunales. El Obradoiro logró el ascenso en 1994 y no fue hasta 2007 cuando se rubricó judicialmente, aunque se hizo efectivo 17 años después.

En 2015 el Ourense que entrenaba Gonzalo García de Vitoria, entrenador bético ahora, logró su ascenso deportivo. La ACB lo rechazó por no superar la auditoría de sus cuentas. El Consejo Superior de Deportes le dio la razón al conjunto gallego, después de que el TAD (Tribunal de Arbitraje Deportivo) se declarara no competente y el CSD suspendió cautelarmente la decisión de la ACB. Finalmente el CSD obligó a inscribir al Ourense en la ACB, pero se acordó un ascenso diferido, una prórroga de un años, al estar ya bien metidos en agosto. Ese ascenso nunca se produjo al final.

En 2017 fue el propio Betis el que le ganó una demanda a la ACB. En una liga de 17 equipos porque el Gipuzkoa decidió a última hora no inscribirse, el conjunto sevillano quedó penúltimo, el 16. Los estatutos de la competición recogían que descendían los puestos 17º y 18ª y el cuadro sevillano entendía que no le correspondía bajar, aunque sí a la competición en un momento en el que los grandes reclamaban una liga de menos conjuntos con la Euroliga creciendo. Finalmente un juzgado de Barcelona le dio la razón al equipo verdiblanco.