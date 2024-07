Fútbol: La necesidad de brillar para España

Burdeos/La segunda jornada del torneo de fútbol de los Juegos Olímpicos enfrenta hoy a una España que, pese a ganar 1-2 a Uzbekistán, necesita mejorar para cumplir con su papel de ser una de las favoritas al oro y tendrá que hacerlo frente a República Dominicana, que logró un punto en su debut y que cuenta con tres jugadores que fueron internacionales en categorías inferiores con España.

Édgar Pujol disputó 30 partidos de categoría sub 15 a sub 19, y uno de ellos con Santi Denia, actual seleccionador español olímpico, como su entrenador. Rafa Núñez debutó con España sub 17. Y José de Lana fue convocado con la sub 16 y la sub 18, esta última llamada en enero de 2022. Una lista que podría haber engordado Junior Firpo, pero el que fuera cuatro veces internacional con España sub 21, ganando en 2019 el campeonato de Europa, fue llamado a última hora por su club, el Leeds United, y le retiró el permiso para participar en los Juegos Olímpicos.

Una selección dominicana que cuenta también con Peter Federico y Óscar Ureña, nacidos en España, y con una apuesta decidida de su Federación por el talento español en el banquillo con Ibai Gómez y un cuerpo técnico repleto de españoles. Juntos lograron un gran debut con un punto, en el empate a cero frente a Egipto, que pudieron incluso haber sido tres en caso si el tanto de Peter Federico, anulado, hubiese subido al marcador. Sin embargo, el punto les valió como refuerzo a un trabajo que deberán elevar aún más para dar la sorpresa ante una selección española que llega como líder del Grupo C tras una sufrida victoria frente a Uzbekistán (1-2).

"República Dominicana tiene cosas parecidas a Uzbekistán, como la estructura defensiva” — Santi Denia - Seleccionador olímpico

Un partido para el que República Dominicana cuenta con la baja del centrocampista Fabián Messina, por una lesión en la rodilla derecha, mientras que España llega con todos sus efectivos y con sólo dos dudas de cara al once titular. Pau Cubarsí y Jon Pacheco se disputan la plaza de central izquierdo. Cubarsí fue titular en el debut, pero una amarilla en el minuto 7 y un penalti cometido le relegaron al banquillo tras el descanso y en su lugar entró Pacheco. Sus compañeros defendieron el debut del central del Barcelona en unos Juegos Olímpicos con sólo 17 años, e incluso Santi Denia dijo que “iba a seguir jugando”; una afirmación que ha de corroborar hoy. La otra duda es si Aimar Oroz, quien no entró mucho en juego hasta que forzó un penalti, fallado por Sergio Gómez, repetirá en el once titular o Santi Denia reforzará la salida de balón en el centro del campo incluyendo de inicio a Beñat Turrintes, lo que haría que Álex Baena adelantase su posición a extremo izquierdo, o también podría meter más desborde en banda y optar por Diego López. En el resto de jugadores no se esperan cambios por parte de un Santi Denia que tras la victoria contra Uzbekistán reconoció que han de mejorar para llegar lejos en el torneo. Eso sí, a pesar de no haber llevado a cabo un buen fútbol contra Uzbekistán, España logró la victoria y podría certificar su clasificación a cuartos de final hoy.

Para ello, los de Santi Denia necesitan vencer a República Dominicana y que Uzbekistán y Egipto empaten en su partido –para ser primeros del Grupo C–, o bien que Egipto ganase a los uzbekos, en un resultado tras el que quedaría definir en el España-Egipto de la última jornada quién sería primero y segundo de grupo.

ALINEACIONES PROBABLES

R. Dominicana: Valdez; Édgar Pujol, Joao Urbçaez, Luiyi de Lucas; Lorenzo Nowend, Francisco Reyes, De la Cruz, Heinz Morschel, Rafael Núñez; Peter Federico y Óscar Ureña.

España: Arnau Tenas; Marc Pubill, Eric García, Jon Pacheco, Juan Miranda; Beñat Turrientes, Pablo Barrios, Fermín López; Sergio Gómez, Álex Baena y Abel Ruiz.

Árbitro: Adel al-Naqbi (Emiratos Árabes Unidos).

Estadio: Estadio de Burdeos (15:00).