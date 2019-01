El fútbol, a veces, es injusto

El Betis dejó pasar una gran oportunidad contra un Real Madrid poco reconocible, con casi medio equipo filial sobre el césped del Villamarín y, a pesar de que estuvo dominando toda la segunda parte, el gol de Ceballos en la recta final del choque acabó desnivelando un encuentro que, por poco, se le escapó al cuadro verdiblanco.

Sergio Canales aseguró después del encuentro que da bastante rabia perder un partido en el que, según él, no merecieron la derrota a pesar de que el comienzo del partido no fue el previsto por el Betis. “La primera media hora de partido no hemos sido nosotros y nos ha perjudicado bastante el gol. No nos ha sorprendido su defensa de cinco”, destacó el cántabro.

En cuanto a la segunda parte, Canales fue tajante: “Nos ha costado tener la pelota al principio pero en la segunda parte hemos sido muy superiores y al final nos ha penalizado el balón parado, es una pena”.El centrocampista quiso dar un mensaje de tranquilidad a la afición, asegurando que aún queda lo más importante. “Sabemos que esto es largo pero tenemos un mes y medio por delante muy importante”, indicó.

El capitán del Betis, Joaquín, si se mostró sorprendido por la alineación del Real Madrid, que salió al campo con esos tres centrales, táctica poco habitual en los de Chamartín. “La alineación me ha sorprendido un poco, pensábamos que iban a controlar más el juego pero tal y como hemos visto después hemos sido mejores y me parece muy injusta la derrota”, aseguraba el portuense.

Otro que expresaba su descontento con el resultado era Barragán, que volvía a realizar un buen encuentro. “No nos merecíamos este resultado. Un simple remate y una falta al final nos han condenado a perder un partido que no debíamos perder. El esfuerzo ha sido inmenso y estamos en el camino adecuado”, aseguraba el lateral.

También Andrés Guardado quiso añadir declaraciones en la misma línea. “El fútbol ha sido injusto con nosotros pero esto es así, el que hace los goles gana. El Madrid y con tan poco te puede ganar el partido”, a lo que sumó que “esto nos ha pasado durante toda la temporada, ha habido muchos partidos en lo que no hemos materializado las ocasiones y esto es lo que nos penaliza ahora”, concluyó el mexicano.