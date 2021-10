Josh Cavallo, un futbolista profesional australiano, anuncia que es gay en un emotivo vídeo

El futbolista australiano Josh Cavallo anunció este miércoles su homosexualidad en un emotivo vídeo publicado en redes sociales, que ha sido aplaudido y apoyado por compañeros y exdeportistas de élite.

"Ha sido un viaje llegar a este punto en mi vida, pero no podría estar más feliz con mi decisión de salir del armario. He estando luchando con mi sexualidad durante más de seis años y estoy contento de poder aparcarlo", declaró el centrocampista del Adelaide United, de 21 años, en un vídeo compartido en la cuenta de su club.

El joven, que se definió como una persona "muy reservada", contó cómo siempre sintió la necesidad de ocultarse porque estaba avergonzado de su homosexualidad.

"Avergonzado de que nunca sería capaz de hacer lo que amaba y ser gay. Ocultando quién era realmente, para perseguir un sueño que siempre deseé de niño. Jugar al fútbol y ser tratado igual que los demás nunca pareció una realidad", afirmó Cavallo.

El joven relató cómo ser un futbolista gay en el armario le hizo aprender a ocultar sus sentimientos "para encajar en el molde del futbolista profesional" y describió cómo "crecer siendo gay y jugar al fútbol eran dos mundos cuyos caminos nunca se habían cruzado".

"He vivido asumiendo que esta era un tema del que nunca podría hablar", dijo.

En este sentido, afirmó que quería cambiar el silencio con el que otros jugadores viven su sexualidad, al convertirse en el primer futbolista en activo de alto nivel en declarar públicamente que es gay.

El exfutbolista australiano Craig Foster, un destacado activista en favor de los derechos humanos, aplaudió en las redes sociales el mensaje de Cavallo.

"Nadie debería tener que ocultar quien es, a la pelota no le importa el color, la raza, la religión, el género o la sexualidad", remarcó Foster, internacional con su país en 29 ocasiones.

Los compañeros del Adelaide United también mostraron públicamente su respaldo al jugador australiano, entre ellos el ursaonense Javi López, quien disputó más de 250 partidos con el Espanyol de Barcelona y salió de la cantera del Betis.

Hey @JoshuaCavallo, I don’t have the pleasure to know you personally but I want to thank you for this step that you take. The world of football is far behind and you are helping us move forward. https://t.co/pe8xdJl15i